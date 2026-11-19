Τις επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες, δικηγορικά και πολιτικά γραφεία καταδικάζει με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν ούτε ακτιβισμό ούτε αντίσταση, αλλά απόπειρες εκφοβισμού.

«Οι θρασύδειλοι που επιτίθενται με γκαζάκια σε σπίτια, δικηγορικά και πολιτικά γραφεία φαίνεται πως έχουν μπερδέψει τη Δημοκρατία με την ασυδοσία και την πολιτική αντιπαράθεση με την τρομοκρατία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη στοχοποίηση νέων ανθρώπων εξαιτίας των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

«Το να στοχοποιείται το σπίτι ενός φοιτητή ή το γραφείο ενός νέου δικηγόρου για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις δεν είναι ούτε ακτιβισμός, ούτε αντίσταση», υπογραμμίζει.

Παράλληλα, εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

«Ας το καταλάβουν, λοιπόν, μια και καλή: δεν πρόκειται να φοβίσουν κανέναν. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει τους δράστες και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει:

«Στη Δημοκρατία οι ιδέες αντιμετωπίζονται με ιδέες και όχι με γκαζάκια. Και όσοι νομίζουν ότι μπορούν να υποκαταστήσουν τον πολιτικό διάλογο με τον φόβο, θα διαπιστώσουν ότι ούτε μας τρομοκρατούν, ούτε μας σταματούν».