Μαρινάκης για εμπρησμούς: «Δολοφονικές επιθέσεις – Όταν βάζεις γκαζάκια, επιθυμείς να πεθάνουν»

Για «δολοφονικές επιθέσεις» έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στους εμπρησμούς σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/07) και μάλιστα μέσα σε διάστημα μίας ώρας.

«Όταν βάζεις γκαζάκια εκρηκτικό μηχανισμό, επιθυμείς να πεθάνουν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που τραυματίστηκε σοβαρά, δίνει μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική.

Όπως τόνισε ο ίδιος, η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθούν οι δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων με τους πέντε τραυματίες.

«Η αστυνομία οφείλει να εντοπίσει τους δράστες και στη συνέχεια ο εισαγγελέας να κρίνει, αν είναι συμμορία ή εγκληματική οργάνωση», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης έστειλε μήνυμα πως «στο τέλος η νομιμότητα θα κερδίσει». «Ο μόνος φυσικός χώρος για τους δράστες είναι η φυλακή», επεσήμανε.

«Στη νομιμότητα δεν υπάρχουν όρια. Ο νόμος πρέπει αν εφαρμόζεται χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις», υπογράμμισε.