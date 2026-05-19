Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η επιστροφή των Patriot – Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία

Η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση.

Επιχειρησιακοί λόγοι πίσω από την επιστροφή των Patriot

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι έχει «βαρεθεί» να διαβάζει δημοσιεύματα και αναλύσεις που, όπως είπε, επιχειρούν να συνδέσουν την επιστροφή των Patriot με εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετική εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αποκλειστικά για επιχειρησιακούς λόγους.

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι, όπως τα συστήματα μετακινήθηκαν στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών και ασκήσεων, έτσι και η επιστροφή τους αποφασίστηκε μετά την παρέλευση σημαντικού χρονικού διαστήματος.

Ξεκαθάρισε μάλιστα πως η περίπτωση διαφέρει από εκείνη της Κύπρου, όπου –όπως σημείωσε– είχε υπάρξει πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία και κατόπιν επικοινωνίας των ηγεσιών των δύο χωρών.

Απορρίπτοντας κάθε συσχέτιση με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πραγματοποιήσει «άλματα» στον αμυντικό και εξοπλιστικό τομέα.

Κατά τον ίδιο, πρόκειται για μια πολιτική που αναγνωρίζεται ευρύτερα, ακόμη και από πολίτες που μπορεί να διαφωνούν με άλλες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής.

Για τη δήλωση Βενιζέλου και τον ρόλο του Πρωθυπουργού

Αναφερόμενος στη δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπήρξε παρερμηνεία των λεγομένων του.

Όπως είπε, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν διατύπωσε αυτό που παρουσιάστηκε δημόσια, αλλά έθεσε το ερώτημα με ποιους διεθνείς συνομιλητές μπορεί να επικοινωνήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πλέον κατακτήσει τη δυνατότητα να συνομιλεί με κορυφαίους ηγέτες και αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων.

Ο ίδιος απαρίθμησε γεγονότα όπως ο Έβρος, η πανδημία, η χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι σε τέτοιες στιγμές αποδεικνύεται η σημασία ενός πρωθυπουργού που μπορεί να συνομιλεί «επί ίσοις όροις» με ηγέτες μεγάλων κρατών, με σταθερή –όπως είπε– προτεραιότητα τη θέση της Ελλάδας ως ισότιμου μέλους της Ευρώπης.

Απαντώντας στις επικρίσεις περί αλαζονείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «η αλήθεια δεν είναι αλαζονική», επιμένοντας ότι η κυβέρνηση απλώς παραθέτει το έργο του πρωθυπουργού και πως «όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, οι αντισυστημικές κορώνες πάνε στην άκρη και έρχεται η αλήθεια».

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και στις «δεύτερες ευκαιρίες»

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την κυβερνητική του περίοδο «πολύ τραγική για τους Έλληνες πολίτες».

Όπως υποστήριξε, ο πρώην πρωθυπουργός έλαβε την ύψιστη πολιτική τιμή από τους πολίτες, όμως στη διάρκεια της τετραετούς διακυβέρνησής του έκανε –κατά τον ίδιο– τα αντίθετα από όσα είχε υποσχεθεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε φορολογικές επιβαρύνσεις, ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και στη μετανάστευση Ελλήνων στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι δεν επιδιώκει να παρουσιάσει τη Νέα Δημοκρατία ως «καλύτερη από τον Τσίπρα», αλλά να υπενθυμίσει το κυβερνητικό αποτύπωμα εκείνης της περιόδου.

Όπως είπε, ούτε το 2019 ούτε το 2023 η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά «την εμπιστοσύνη κατά πλειοψηφία των πολιτών», επισημαίνοντας ότι οι δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες στην πολιτική συνδέονται με την αξιολόγηση του παρελθόντος.

Δημοσκοπήσεις, αντισυστημικά κόμματα και προγράμματα

Σχολιάζοντας τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχει μια διαφορετική και, όπως είπε, «κοινώς αποδεκτή» ανάγνωση των μετρήσεων.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση διατηρεί σημαντική διαφορά από το δεύτερο κόμμα μέσα σε ένα περιβάλλον πολέμων και διεθνών κρίσεων, ενώ έχει –όπως σημείωσε– ακόμη χρόνο για να παραδώσει πρόσθετο έργο και να αποδείξει την αποτελεσματικότητά της.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αξιολόγησης των πολιτικών προγραμμάτων, αναφέροντας πως ο πρωθυπουργός παρουσίασε στο συνέδριο του 2026 το πρόγραμμα με το οποίο εξελέγη το 2023, επιδιώκοντας –όπως είπε– να αποδείξει συνέπεια απέναντι στις δεσμεύσεις που ανέλαβε.

Κατά τον ίδιο, τόσο η κυβέρνηση όσο και τα υπόλοιπα κόμματα θα κριθούν στις επόμενες εκλογές από τα κοστολογημένα προγράμματά τους, τα οποία θα αξιολογούνται υποχρεωτικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Στρέφοντας τα βέλη του προς πολιτικούς σχηματισμούς που χαρακτήρισε προσωποπαγείς και καταγγελτικούς, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε με νόημα ότι «όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου».

Η μάχη για τη δεύτερη θέση

Ερωτηθείς για τη δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να κάνει πρόβλεψη, λέγοντας ότι η προσωπική του εκτίμηση έχει «πολύ λίγη αξία».

Ωστόσο, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι με προτάσεις όπως εκείνη για τα «κόκκινα» δάνεια επιλέγει να κινηθεί «με όρους Τσίπρα».

Κατά τον ίδιο, συνήθως σε ένα πολιτικό «γήπεδο» επικρατεί ο αυθεντικός εκφραστής του συγκεκριμένου λόγου, παρατηρώντας παράλληλα ότι το αρνητικό για τον πρώην πρωθυπουργό είναι πως «έχει κυβερνήσει και τον έχουμε δοκιμάσει».

Για το ενδεχόμενο κόμματος Καρυστιανού

Για τον πολιτικό φορέα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση μιλά για την «Ελλάδα του 2030» και επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του σήμερα, ενώ –όπως είπε– στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται συζητήσεις που «μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω».

Με τη φράση ότι ορισμένοι θέλουν να βάλουν «όπισθεν», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε πως η κοινωνία ζητά επιτάχυνση με ασφάλεια και όχι επιστροφή σε παλαιές πολιτικές λογικές.

Απέφυγε πάντως να χαρακτηρίσει εκ των προτέρων ένα κόμμα που δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, σημειώνοντας ότι όταν και εφόσον η κ. Καρυστιανού παρουσιάσει πρόγραμμα και συνεργάτες, οι πολίτες θα είναι εκείνοι που θα κρίνουν.

Παραδέχθηκε ότι ακούγονται και διαβάζονται πρόσωπα που προκαλούν «εύλογα ερωτήματα», καταλήγοντας ωστόσο πως η τελική αξιολόγηση για την κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από τη δική της αποτελεσματικότητα.