Ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Ertnews είπε ότι «οι εκλογές θα γίνουν όποτε έχει πει ο Πρωθυπουργός. Η απόφαση για τη διενέργεια εκλογών, δηλαδή το 2007, κάπου κοντά στον Μάιο. Η απόφαση για την ημερομηνία των εκλογών είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων του κυβερνητικού έργου, της ολοκλήρωσης μεταρρυθμίσεων, της παράδοσης έργων στους πολίτες. Η κυβέρνηση αυτή είναι υπόλογη στους πολίτες, σε όλη την κοινωνία συνολικά, όχι μόνο σε εκείνους που μας ψήφισαν. Εμείς θα πάμε σε εκλογές με τον τρόπο που έχουμε μάθει να πηγαίνουμε μέχρι τώρα. Η μέθοδος που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης της απευθείας επικοινωνίας με τους πολίτες, είναι αυτό το συμβόλαιο αλήθειας. Δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Έχουν γίνει και λάθη υπάρχουν και παραλείψεις. Πρέπει να διορθωθούν πράγματα. Αλλά έχουμε κάνει πολλά και σημαντικά στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην οικονομία, σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας, έχουμε καταφέρει και έχουμε ανεβάσει όσο παραπάνω μπορούμε να τα εισοδήματα και χρειάζεται ακόμα περισσότερο στο ψηφιακό κράτος, στην υγεία, στην παιδεία, σε πολλούς τομείς πολιτικής. Όλα αυτά ο κόσμος θα τα δει, οι πολίτες θα τα αξιολογήσουν».

Όσον αφορά της υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «η παραίτηση του κ. Λιάκου, όπως τόνισα και εγώ και συνολικά η κυβέρνηση, δεν πιστεύει ότι υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Έβγαλε μια ανακοίνωση, δεν πήρε αποστάσεις από τις εξηγήσεις που έχει δώσει μέχρι σήμερα, δεν άλλαξε τη θέση του. Όμως αποφάσισε να υποβάλει την παραίτησή του λόγω της τροπής που πήρε το θέμα της έκτασης του θέματος των τοποθετήσεων των συναδέλφων του βουλευτών. Είναι μια απόφαση η οποία δεδομένων των συνθηκών και χωρίς το ξαναλέω να υπάρχει παραδοχή από τον ίδιο για κάτι το οποίο δεν έχει κάνει ο ίδιος ως Βαγγέλης Λιάκος για το αν θα έπρεπε να κρίνεται για τον εαυτό του, τις πράξεις και τις παραλείψεις του, την πορεία του. Ήταν μια σωστή απόφαση, χωρίς αυτό να σημαίνει, το ξαναλέω, ότι είναι υπεύθυνος ο ίδιος για κάποια πράξη συγγενικού του προσώπου. Αυτή ήταν μια απόφαση την οποία έλαβε και προφανώς συνυπολόγισε το κλίμα που δημιουργήθηκε, τη σφοδρότητα των επιθέσεων, τους εύλογους ή τέλος πάντων τους προσωπικούς προβληματισμούς συναδέλφων του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Δεν θα δικάσω τον κ. Χατζηγιαννάκη. Όμως θα σας πω ότι η χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από σουρεαλιστική μέχρι προκλητική. Γιατί αφενός κατηγορεί για μια σειρά από υποθέσεις την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό και το έχει κάνει και τις τελευταίες μέρες, συμπεριλαμβανομένης και της υπόθεσης του κ. Λιάκου και βάζει απόλυτο δίχτυ προστασίας στον κ. Χατζηγιαννάκη, λέγοντας ότι εμείς έχουμε έναν γραμματέα, ελεύθερου επαγγελματία, ο οποίος δεν αμείβεται και κατηγορεί τα μέλη της Κυβέρνησης ή διάφορα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή για να καταλάβετε τι είπε ο Τσίπρας, ο κ. Χατζηγιαννάκης που είναι γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ. να παίρνει κρατικό χρήμα και μάλιστα εδώ δεν κατηγορείται ο κ. Χατζηγιαννάκης ότι πήρε κρατικό χρήμα. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα ο Δήμαρχος του Δήμου που δίνει μια δουλειά ή κάποιες παραπάνω δουλειές σε μια εταιρεία να είναι σε άλλη εταιρεία συνέταιρος με τον ίδιο αυτό άνθρωπο».