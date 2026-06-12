Μαρινάκης: Αυτονόητος ο σεβασμός Μητσοτάκη σε Σαμαρά και Καραμανλή, αλλά η κριτική τους δεν είναι πάντα δίκαιη

Στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Πέμπτης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι «ο σεβασμός προς τους πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή είναι αυτονόητος».

«Η κριτική όμως που ασκούν δεν είναι πάντα δίκαιη. Άλλα πράγματα ισχύουν κι άλλα απέχουν από την πραγματικότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το αν τον ανησυχεί το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, απάντησε ότι «είναι λάθος να υποτιμάς ή να υπερτιμάς μια ενδεχόμενη απειλή. Πιστεύω όμως ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί από την ΝΔ» και συνέχισε, «στόχος μας η μια κάλπη και η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή γιατί η χώρα δεν αντέχει να μπει σε νέες περιπέτειες».

Στο θέμα των παραιτήσεων δυο Γενικών Γραμματέων της Κυβέρνησης και την εμπλοκή τους με το σκάνδαλο των Πολεοδομιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε πως «η εικόνα που έχω είναι ότι οι παραιτήσεις τους είναι για τους προσωπικούς λόγους που ανέφεραν και δεν έχουν καμιά σχέση με το θέμα των Πολεοδομιών».

Σχετικά με το νομοσχέδιο για τα περιφερειακά ΜΜΕ, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι υπήρξε μερική συναίνεση για το νομοσχέδιο που αφορά στα περιφερειακά ΜΜΕ, τόνισε ότι στον αντίποδα, «αυτό που ζούμε σε αυτή τη Βουλή δεν έχει προηγούμενο. Κάποιοι έρχονται μόνο για καβγά και χρησιμοποιούν απερίγραπτους χαρακτηρισμούς».

Ερωτηθείς για τις ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, είπε ότι «όσα βλέπουμε είναι χαρακτηριστικά της ένδειας πολιτικού και προγραμματικού λόγου στην αντιπολίτευση. Συνεχώς φωνάζουν και καταγγέλλουν αλλά δεν έχουν πρόγραμμα να παρουσιάσουν»