Μαρινάκης: Από 26 Ιουλίου στον εξωδικαστικό μηχανισμό και οφειλές από 5.000 ευρώ

Από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και οφειλές που ξεκινούν από 5.000 ευρώ είτε προς Δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς, υπενθύμισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεχίζουν την ανοδική πορεία.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους άνω των 458 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, σε υψηλό εξαμήνου είναι η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων, ενώ σταθερά υψηλές είναι και οι οριστικές υποβολές, εξέλιξη που αποδίδεται, πρωτίστως, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε τέλος πως από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία πάνω από 64.000 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δισ. ευρώ.