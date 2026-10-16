Μαρινάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης – Τι είπε για GSI, Γκίλφοϊλ και αυτοδυναμία

Τη δυνατότητα να προχωρήσει η κυβέρνηση σε επιπλέον παρεμβάσεις για την ανακούφιση των νοικοκυριών από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, εφόσον υπάρξει η απαραίτητη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε συνέντευξή του στο Mega News Radio, αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης, στα δημόσια έσοδα και στα υφιστάμενα μέτρα στήριξης. Παράλληλα, απάντησε σε ερωτήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, τις τουρκικές ενέργειες, τα δημοσιεύματα σχετικά με την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τις πολιτικές επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των επόμενων εκλογών.

Δημοσιονομική ευελιξία και ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «σημαντικό πρώτο βήμα» το γεγονός ότι στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής συμπεριλήφθηκε αναφορά στην πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Η ελληνική πλευρά ζητά να μπορούν τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτούν έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης χωρίς οι σχετικές δαπάνες να υπολογίζονται στις προβλεπόμενες οροφές.

Όπως διευκρίνισε, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, καθώς το επόμενο στάδιο αφορά την υποβολή προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος της Αθήνας είναι να αποκτήσουν οι κυβερνήσεις τη δυνατότητα προσωρινής υπέρβασης των δημοσιονομικών ορίων, προκειμένου να εφαρμόσουν πρόσθετες παρεμβάσεις πέρα από εκείνες που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Υπενθύμισε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν διατεθεί εκτάκτως 850 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το ελληνικό αίτημα είναι εύλογο και ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να προσδιορίσει ποια νέα μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά της στήριξης στους πολίτες.

«Επιπλέον αυτών των μέτρων, αν πάρουμε την έγκριση, θα εξετάσουμε επιπλέον παρεμβάσεις», ανέφερε.

Πώς εξήγησε την αύξηση των φορολογικών εσόδων

Σχετικά με την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι αυτή συνδέεται πρωτίστως με την οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου 600.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να καταβάλλουν πλέον φόρους και ασφαλιστικές εισφορές αντί να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι επενδύσεις έχουν καταγράψει αύξηση 95% μέσα σε επτά χρόνια, ενώ αντίστοιχα θετική πορεία παρουσιάζουν οι εξαγωγές. Κατά τον ίδιο, οι εξελίξεις αυτές έχουν συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Επέμεινε ότι τα υψηλότερα έσοδα δεν προκύπτουν από αυξήσεις φορολογικών συντελεστών, καθώς, όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις φόρων.

Ειδική αναφορά έκανε στα περίπου 800 εκατ. ευρώ πρόσθετων εισπράξεων από τον ΦΠΑ, τα οποία απέδωσε στην αύξηση των τιμών και όχι σε μεταβολή του συντελεστή του φόρου.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για το 2026 έχουν ήδη διατεθεί 850 εκατ. ευρώ σε παρεμβάσεις, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι αποφάσεις για νέα μέτρα να λαμβάνονται ακόμη και ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με την πορεία της κρίσης.

Εκτίμησε επίσης ότι, εάν συνεχιστούν οι παρεμβάσεις τους επόμενους μήνες, τα ποσά που θα επιστραφούν στους πολίτες θα ξεπεράσουν τα πρόσθετα έσοδα που προέρχονται από τον ΦΠΑ.

Οι παρεμβάσεις για τη θέρμανση και η κριτική στην αντιπολίτευση

Ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μόνιμες και έκτακτες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων οι μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος, οι πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και νέους, η επιστροφή ενοικίου και τα μέτρα περιορισμού του κόστους θέρμανσης.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφερε ότι η συνολική μείωση στην τιμή της αντλίας φτάνει περίπου τα 40 λεπτά, εάν συνυπολογιστεί η συνεισφορά των διυλιστηρίων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το επίδομα θέρμανσης έχει ενισχυθεί κατά 30%, ενώ έχει διευρυνθεί τόσο το ύψος της ενίσχυσης όσο και ο αριθμός των δικαιούχων.

Όπως εξήγησε, το 2019 το επίδομα κυμαινόταν μεταξύ 80 και 350 ευρώ, ενώ πλέον τα ποσά διαμορφώνονται από 130 έως 1.560 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από 1,2 εκατ. πολίτες λαμβάνουν την ενίσχυση, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά και τα εισοδηματικά όρια.

Ενδεικτικά, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά το όριο έχει ανέλθει από τις 24.000 στις 34.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για μια μονογονεϊκή οικογένεια έχει αυξηθεί από τις 22.000 στις 29.000 ευρώ.

Στις μορφές θέρμανσης που καλύπτονται από την επιδότηση έχει προστεθεί και η ηλεκτρική ενέργεια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η αποτελεσματικότητά της πρέπει να αξιολογείται με βάση τις παρεμβάσεις που πραγματοποιεί για τον περιορισμό των επιπτώσεων στα νοικοκυριά.

Συνέδεσε τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων μέτρων με την ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοστεί 83 μειώσεις φόρων.

Αναφερόμενος στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι πολλές από αυτές συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες χωρίς επαρκή κοστολόγηση.

Εξήγησε ότι, βάσει των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, κάθε παρέμβαση που υπερβαίνει τις προβλεπόμενες οροφές πρέπει είτε να συνοδεύεται από ισοδύναμα έσοδα είτε να προϋποθέτει ειδική δυνατότητα υπέρβασης των περιορισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε κριτική στην ΕΛ.Α.Σ. και στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι στελέχη των δύο κομμάτων είχαν παρουσιάσει διαφορετικές εκτιμήσεις για το κόστος των προτάσεών τους κατά τη συζήτηση των μέτρων της ΔΕΘ.

GSI: Κανονικά ο σχεδιασμός παρά τις τουρκικές ενέργειες

Στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι ο προγραμματισμός της Ελλάδας δεν πρόκειται να μεταβληθεί εξαιτίας ενεργειών της Τουρκίας που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο.

Ερωτηθείς για τις τουρκικές κινήσεις και τη NAVTEX, ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τη σύνδεση των γεγονότων όπως αυτή παρουσιάστηκε στην ερώτηση.

Ωστόσο, ύστερα από επικοινωνία με τα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, διαβεβαίωσε ότι «οποιαδήποτε ενέργεια της Τουρκίας παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επηρεάσει τον προγραμματισμό της χώρας».

Επιβεβαίωσε ότι έχει αρχίσει η διαδικασία αδειοδότησης για την επανέναρξη των εργασιών και ότι έχει ήδη κατατεθεί το σχετικό αίτημα.

Όπως εξήγησε, η εξέτασή του θα πραγματοποιηθεί από τη διυπουργική επιτροπή μέσω της ΕΧΑΕΘ, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, απαιτείται και η προβλεπόμενη διαδικασία από το Λιμενικό, καθώς στις εργασίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ξένο πλοίο.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι αναγκαίες άδειες χορηγούνται αποκλειστικά από τις δύο αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν τίθεται ζήτημα εξασφάλισης έγκρισης από οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αιτήματος άδειας ή οτιδήποτε τέτοιο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργο ενεργειακής διασύνδεσης.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει «ό,τι προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και ό,τι γίνεται σε αντίστοιχες άλλες περιπτώσεις».

Γκίλφοϊλ: Καμία απειλή προς την ελληνική κυβέρνηση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε και για τα δημοσιεύματα σχετικά με την απελθούσα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τα οποία περιλαμβάνουν αναφορές σε φερόμενες απειλές προς την ελληνική κυβέρνηση και σε εμπλοκή της σε ενεργειακές υποθέσεις.

Όπως ανέφερε, μετά τη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών επικοινώνησε με τον αρμόδιο υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, προκειμένου να ζητήσει διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο ο κ. Παπασταύρου όσο και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε απειλή προς την ελληνική πλευρά.

«Η Κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε υπουργός της Κυβέρνησης δεν δέχτηκε καμία απειλή, ούτε θα μπορούσε να δεχθεί μία τέτοια απειλή», δήλωσε.

Συμπλήρωσε ότι, ακόμη και αν είχε προκύψει ανάλογο περιστατικό, δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό.

Για τα υπόλοιπα ζητήματα που περιλαμβάνονται στα δημοσιεύματα, διευκρίνισε ότι δεν αποτελούν θέματα επί των οποίων η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να τοποθετηθεί.

Ο Κάθετος Διάδρομος και η ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς περί προνομιακών σχέσεων της κ. Γκιλφόιλ με επιχειρηματικά συμφέροντα που συνδέονται με τον Κάθετο Διάδρομο, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε την παρουσίαση του έργου ως εξέλιξης που συνδέεται αποκλειστικά με τη θητεία της.

Εξήγησε ότι ο σχεδιασμός των μεγάλων ενεργειακών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι οι διαδικασίες για τον Κάθετο Διάδρομο είχαν δρομολογηθεί ήδη κατά τη θητεία του πρώην Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ και είχαν σημειώσει σημαντική πρόοδο πριν από την άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι Αμερικανοί υπουργοί έχουν αναφερθεί δημόσια στη στρατηγική σημασία του έργου.

Συνέδεσε τον Κάθετο Διάδρομο, καθώς και την παρουσία των Chevron και ExxonMobil, με τη διεύρυνση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να δημοσιοποιηθεί ηχητικό υλικό που φέρεται να σχετίζεται με την πρώην πρέσβη, απέφυγε να σχολιάσει ένα υποθετικό σενάριο.

Όπως εξήγησε, θα πρέπει προηγουμένως να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπάρχει τέτοιο υλικό και ποιο είναι το περιεχόμενό του.

Επανέλαβε, τέλος, ότι η επιλογή, ο διορισμός και η απομάκρυνση ενός πρέσβη εμπίπτουν αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της κυβέρνησης της χώρας την οποία εκπροσωπεί.

Οι δημοσκοπήσεις και η κατάσταση στην αντιπολίτευση

Περνώντας στις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε την εκτίμηση ότι οι εσωκομματικές δυσκολίες και οι αντιπαραθέσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης λειτουργούν ως «πολιτική χορηγία» προς τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως υποστήριξε, οι πολίτες δεν αξιολογούν την κυβέρνηση με αποκλειστικό κριτήριο τη σύγκρισή της με τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά με βάση την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τα καθημερινά προβλήματα.

Επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τη ΝΔ να συγκεντρώνει ποσοστά μεταξύ 30% και 31% στην εκτίμηση ψήφου.

Παράλληλα, απέρριψε τον χαρακτηρισμό των μέτρων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ ως προεκλογικών, επισημαίνοντας ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις έχουν ορίζοντα εφαρμογής το 2027.

Τόνισε ακόμη ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να επαναφέρει πρακτικές χρηματοδότησης παροχών μέσω δανεισμού, παραπέμποντας στις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης που αντιμετώπισε η Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία.

Αυτοδυναμία ο στρατηγικός στόχος της ΝΔ – Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «αποκλειστικός και στρατηγικός στόχος» της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές παραμένει η εξασφάλιση αυτοδυναμίας.

Εκτίμησε ότι ένα κόμμα που σήμερα καταγράφει δημοσκοπικά ποσοστά της τάξης του 30%-31% μπορεί ρεαλιστικά να επιδιώκει την ενίσχυση της εκλογικής του επιρροής στο 35%-37%.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η τελική απόφαση ανήκει στους ψηφοφόρους, επισημαίνοντας ότι οι βουλευτικές εκλογές συνιστούν ενιαία διαδικασία, η οποία πρέπει να καταλήξει στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, αναφέρθηκε στη στάση που είχε διατηρήσει το ΠΑΣΟΚ κατά το παρελθόν, υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Βενιζέλου και της Φώφης Γεννηματά.

Όπως είπε, παρά τις ουσιαστικές πολιτικές διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ εκείνων των περιόδων θα μπορούσε να θεωρηθεί αξιόπιστος συνομιλητής για κυβερνητική συνεργασία.

Αντίθετα, απέκλεισε αντίστοιχη προοπτική με τη σημερινή ηγεσία του κόμματος, επικαλούμενος τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση των Τεμπών, καθώς και τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο συνέδριό του.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες καθιστούν ακόμη σημαντικότερη την επιδίωξη αυτοδύναμης κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία.

«Ακόμα περισσότερο είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία. Οι πολίτες θα αξιολογήσουν», κατέληξε.