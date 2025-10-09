Μαρινάκης: Ανιστόρητες και ανακριβείς οι δηλώσεις Ζαχάροβα για Κύπρο και Σκόπια

Αυστηρή απάντηση στέλνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα μετά τα σχόλια περί παραβιάσεων της Συμφωνίας του Ελσίνκι στην περίπτωση της Κύπρου και της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τις δηλώσεις Ζαχάροβα «ανιστόρητες, ανακριβείς και αντίθετες με την αλήθεια και τα εθνικά μας συμφέροντα».

«Είναι σαφής η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών απέναντι στις ανιστόρητες αναφορές της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας» σημείωσε, ενώ συμπλήρωσε ότι «θέλω να επισημάνω πάντως την αφωνία των εγχώριων “Ζαχάροβων” εάν μου επιτρέπεται η φράση, δηλαδή των εντός Ελλάδος υποστηρικτών, όλων όσων εκπροσωπεί η κυρία Ζαχάροβα».

Υπενθυμίζεται ότι, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, διαψεύδοντας ότι η Μόσχα παραβίασε τη Συμφωνία του Ελσίνκι κατηγόρησε τη Δύση για παραβιάσεις της συμφωνίας επί δεκαετίες, υπερασπιζόμενη την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει, για την εισβολή του 1974 στην Κύπρο, όπως και τη Βόρεια Μακεδονία αναφορικά με το θέμα της ονομασίας.

«Αρχή IX. Συνεργασία μεταξύ κρατών: μέχρι το 2018, η Ελλάδα εμπόδιζε διεθνείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στη συνεργασία με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας (λόγω μιας ανεπίλυτης διαμάχης σχετικά με το όνομα της χώρας)» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.