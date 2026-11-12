Μαρινάκης: Αλλάζει η μοριοδότηση των αθλητών στις Πανελλαδικές έπειτα από οδηγία Μητσοτάκη

Συνολική επανεξέταση του πλαισίου μοριοδότησης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δρομολογεί η κυβέρνηση μετά την υπόθεση το υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή στο υπουργείο Παιδείας να καταρτίσει σχέδιο αλλαγώνπου θα αφορά συνολικά το ισχύον σύστημα και όχι μόνο τις διακρίσεις αθλητών, με στόχο ένα δικαιότερο και πιο σύγχρονο πλαίσιο.

Ο κ. Μαρινάκης γνωστοποίησε ότι εξετάζεται συνολικά το καθεστώς μοριοδότησης των αθλητών, με έμφαση στην πραγματική συμμετοχή και τη διάρκεια ενασχόλησης με τον αθλητισμό.

Πρόσθεσε ότι, όταν τουπουργείο Παιδείαςκαταλήξει στις τελικές προτάσεις του, θα προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για τους μαθητές που συμμετέχουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. «Πρόκειται για ένα πλαίσιο που ισχύει εδώ και δεκαετίες και είναι ευκαιρία να το επανεξετάσουμε συνολικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή την υπόθεση του βουλευτή της ΝΔ, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, σχετικά με το σύστημα μοριοδότησης των αθλητών και με αφορμή την υπόθεση που έχει προκύψει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά την εκπαιδευτική και αθλητική κοινότητα. Όπως σημείωσε, το ισχύον πλαίσιο εφαρμόζεται από το 1999 και έχει υποστεί κατά καιρούς αρκετές τροποποιήσεις από διαφορετικές κυβερνήσεις.

Αναφερόμενος στην παραίτηση του υφυπουργού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν κρίθηκαν επαρκείς και γι’ αυτό η παραίτηση υποβλήθηκε και έγινε άμεσα δεκτή. Παράλληλα, τόνισε ότι το χαρτοφυλάκιο της βιομηχανίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τον λόγο αυτό υπάγεται απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Για την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στην κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι επανέρχεται στη θέση που κατείχε προηγουμένως και η οποία παρέμενε κενή μετά την παραίτησή του στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την οποία δικαιώθηκε.

Εισαγωγική Τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές επαφές του πρωθυπουργού στοΔουβλίνο, όπου θα αναδείξει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, την ενεργειακή ασφάλεια, τη διασυνδεσιμότητα και τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου.

Παρουσίασε το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ 2026, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες, τρίτεκνους, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους, ενισχύσεις σε συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και οικογένειες, καθώς και παρεμβάσεις για το στεγαστικό και την περιφέρεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμαrailway.gov.gr, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση των τρένων σε πραγματικό χρόνο με υψηλή ακρίβεια και προσθέτει νέες δικλίδες ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η πρόοδος στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου με τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση, ETCS και νέα τρένα.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στο νέο νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο προβλέπει μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών, υποχρεωτικά σταθερά τιμολόγια, μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και επενδύσεις 2,3 δισ. ευρώ στα νησιά μέσω του Ταμείου Απανθρακοποίησης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ενίσχυση έως 53,77 εκατ. ευρώ για κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τα μέτρα αντιμετώπισης ζωονόσων, ενώ έκανε γνωστή και την ολοκλήρωση της παράδοσης 742 νέων οχημάτων και επιχειρησιακών μέσων στο Πυροσβεστικό Σώμα μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», ενισχύοντας τις δυνατότητες πολιτικής προστασίας της χώρας.

Ολόκληρη η εισαγωγή τοποθέτηση:

Στο Δουβλίνο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, αναδεικνύοντάς την σε ζήτημα ασφάλειας και ευημερίας. Παράλληλα, θα προτάξει την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας ως στρατηγικού πλεονεκτήματος, μέσα από νέους εμπορικούς, ενεργειακούς και ψηφιακούς διαδρόμους, αλλά και την προστασία των θαλάσσιων οδών και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή, θα εστιάσει στην ανάγκη εξασφάλισης προσιτής ενέργειας και διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού.

Το πακέτο της ΔΕΘ 2026, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα μέτρων των τελευταίων ετών και αγγίζει σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα: ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, καθώς και ανήλικα τέκνα.

Αποτελεί τον βασικό κορμό μιας Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας που εκτείνεται σε ολόκληρη την τετραετία 2027-2030. Μιας συμφωνίας που συνδέει την πρόοδο της οικονομίας με τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και υπηρετεί μια σταθερή κατεύθυνση: περισσότερη ανάπτυξη, μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, ισχυρότερη οικογένεια και ουσιαστικότερη στήριξη της Περιφέρειας.

Μεταξύ των βασικότερων μέτρων περιλαμβάνονται:

Σημαντικές μειώσεις φόρων και εισφορών με μηδενικό φορολογικό συντελεστή έως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ελαφρύνσεις για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, ενισχύεται το εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών, με αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 400 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και αυξημένο επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Στο στεγαστικό και την περιφέρεια, προβλέπονται κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, φορολογικά κίνητρα για τη διάθεση κενών κατοικιών προς ενοικίαση, παράταση φορολογικών ελαφρύνσεων για τα ακίνητα και ειδική οικονομική ενίσχυση για τους κατοίκους της Μεγίστης. Παράλληλα, θεσπίζεται ο επενδυτικός «κουμπαράς» για τη νέα γενιά.

Η πολιτική μας έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση: λιγότερα βάρη, μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και περισσότερες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Με συνέπεια στις δεσμεύσεις μας, προχωρούμε σε μέτρα που επιδιώκουν να μεταφέρουν τα οφέλη της ανάπτυξης στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η ψηφιακή πλατφόρμα railway.gov.gr αποτελεί πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Στα βασικά πλεονεκτήματά της είναι ότι, σε αντίθεση με το απλό GPS, επιτρέπει τον υψηλής ακρίβειας γεωεντοπισμό των τρένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο, σε πραγματικό χρόνο, τόσο από το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών όσο και από τους πολίτες. Η ακρίβεια λίγων εκατοστών δείχνει σε ποια γραμμή κινείται κάθε τρένο, κάτι κρίσιμο εκεί όπου τα τρένα κινούνται σε δύο ή περισσότερες παράλληλες γραμμές.

Μεταξύ άλλων, είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της κυκλοφορίας των τρένων, ο εντοπισμός αποκλίσεων από τους κανόνες και η αυτόματη ειδοποίηση για τυχόν κίνδυνο σύγκρουσης.

Το ψηφιακό οικοσύστημα περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου των φωνητικών επικοινωνιών μεταξύ προσώπων με κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα πρωτόκολλα που συνδέονται με την εύρυθμη λειτουργία των σιδηροδρόμων και την ασφάλεια.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδρόμου, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ασφάλειας:

-Έχουμε, πλέον, σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος του άξονα Αθήνας–Θεσσαλονίκης.

-Το σύστημα ETCS έχει, ήδη, τοποθετηθεί στη γραμμή και στα τρένα και βρίσκεται σε φάση πιστοποίησης.

-Θεσμοθετήθηκαν ψυχομετρικές αξιολογήσεις, σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ, για όλο το προσωπικό που ασκεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας.

-Έχουν παραληφθεί τα πρώτα δύο από τα 25 καινούργια τρένα, τα οποία θα τοποθετηθούν στο δίκτυο, ξεκινώντας από τις αρχές του επόμενου χρόνου.

Ψηφίστηκε, από την Ολομέλεια της Βουλής, νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο περιλαμβάνεται σειρά ρυθμίσεων για μια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πιο διαφανή, πιο σταθερή και πιο δίκαιη για τον καταναλωτή.

Οι καταναλωτές προστατεύονται αυτόματα από διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος όταν βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επίλυσης διαφοράς με τον προμηθευτή, ενώ μέχρι σήμερα έπρεπε να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Τα νοικοκυριά αποκτούν περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς τους, καθώς οι προμηθευτές θα είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν σταθερά συμβόλαια διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Υλοποιείται η κυβερνητική δέσμευση για μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς η σταδιακή διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα περιορίζει το κόστος ηλεκτροδότησής τους και μεταφέρουμε την εξοικονόμηση αυτή στους καταναλωτές.

Παράλληλα, περιορίζουμε την έκθεση των καταναλωτών στις αναταράξεις της αγοράς. Οι εταιρείες προμήθειας θα πρέπει να διαθέτουν στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου.

Για τα ελληνικά νησιά, ενεργοποιείται ο εθνικός μηχανισμός διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων για την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος 2,3 δισ. ευρώ.

Πέραν αυτών, περιλαμβάνει, επίσης, στοχευμένες παρεμβάσεις ώστε οι επαγγελματίες αγρότες να μπορούν να πάρουν αποζημιώσεις για έργα ΑΠΕ, οι Δήμοι να απαλλαγούν από τέλη υποβολής αιτήσεων έργων ΑΠΕ, οι οικιακοί αυτοκαταναλωτές να προστατεύονται από αρνητικές τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς, η ωρίμανση και υλοποίηση έργων καθαρής ενέργειας να διευκολυνθεί.

Τέλος, με τον νέο νόμο δίνουμε λύσεις σε ώριμες κοινωνικές, χωροταξικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές εκκρεμότητες, με συγκεκριμένο όφελος για πολίτες, τοπικές κοινωνίες, κοινωνικές υποδομές και προστατευόμενα οικοσυστήματα.

Σημαντική οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους έως 53,77 εκατομμυρίων ευρώ θεσπίζεται για την οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων που υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη βόσκηση και να διατηρούν τα ζώα τους σε σταβλικές εγκαταστάσεις, λόγω των υγειονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, ενεργοποιείται καθεστώς κρατικής οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2026, με στόχο την αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος των παραγωγών εξαιτίας της αύξησης του κόστους διατροφής των ζώων, λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της απαγόρευσης βόσκησης.

Ολοκληρώθηκε η τμηματική παράδοση 742 οχημάτων και επιχειρησιακών μέσων διαφόρων τύπων στο Πυροσβεστικό Σώμα, συνολικής συμβατικής αξίας περίπου 79 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του Υπερταμείου.

Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς ενισχύονται οι επιχειρησιακές του δυνατότητες στην αντιμετώπιση δασικών και αστικών πυρκαγιών, πλημμυρικών φαινομένων και άλλων έκτακτων συμβάντων, καθώς και στην υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ο νέος εξοπλισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αναγκών, από την πυρόσβεση και τη μεταφορά προσωπικού και υλικών έως τον ανεφοδιασμό με νερό και καύσιμα, τη μεταφορά βαρέων οχημάτων και την υποστήριξη επιχειρήσεων μεγάλης διάρκειας.