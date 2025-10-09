Μαρία Σολωμού: «Η πιο σωστή ηλικία για να κάνεις παιδί είναι η γυναίκα να είναι ώριμη, στα 40 και άνω»

Η Μαρία Σολωμού μίλησε για την ιδανική ηλικία για να κάνει μια γυναίκα παιδί, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της στο YouTube.

Σε μια από τις πιο προσωπικές και ουσιαστικές εξομολογήσεις της προχώρησε η Μαρία Σολωμού στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής της στο YouTube, φιλοξενώντας την Παναγιώτα Βλαντή, με την οποία έπαιζαν μαζί στους Singles. Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν ανοιχτά για τη μητρότητα, την ωριμότητα και τις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες σχετικά με το πότε «πρέπει» να κάνουν παιδί.

Η Μαρία Σολωμού, η οποία έχει αποκτήσει έναν γιο από η σχέση της με τον Μάριο Αθανασίου, ανέφερε με ειλικρίνεια πως αν γεννούσε σήμερα, η προσέγγισή της ως μητέρα θα ήταν τελείως διαφορετική.

«Εγώ ήμουν έγκυος όταν παίζαμε μαζί. Ήμουν αρκετά νέα, τώρα που το σκέφτομαι. Τότε έπαθα τον πρώτο λάθος πανικό που έπαθα, ότι ήμουν μεγάλη για να κάνω παιδί. Ήμουν 30 ή 31, την ζήσαμε αυτή την εποχή» είπε η Μαρία Σολωμού.

Ύστερα πρόσθεσε ότι είχε αγχωθεί πολύ για τη νέα φάση που θα ξεκινούσε στη ζωή της. «Είχα πάθει τρελό πανικό. Πήγαινα στον γιατρό και τον παρακάλαγα να μου κάνει ό,τι εξέταση και μάλιστα και αυτήν με την αμνιοπαρακέντηση και μου λέει “Παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου;” Εγώ νόμιζα ότι ήμουν μεγάλη και ίσα που πρόλαβα (να κάνω παιδί). Μιλάμε για το 2005 όχι για το 1980».

Η Μαρία Σολωμού συνέχισε, λέγοντας: «Βέβαια να πω ότι σε αυτή την ηλικία που είμαι τώρα, συνειδητοποίησα -μπορεί να φταίει το γεγονός ότι έχω περάσει από αυτή την εμπειρία του παιδιού- ότι πια η ηλικία που η γυναίκα είναι ώριμη και έχει μία επαφή με το κεφάλι της -για να είναι σίγουρη αν θέλει ή δε θέλει παιδί και ότι είναι δικό της θέμα, όχι “Τώρα παντρεύτηκα στα 33, πρέπει να κάνω και το παιδί μου”, ούτε το άγχος που σου δίνουν γονείς, φίλοι και οι τριγύρω- πιστεύω, για εμένα τουλάχιστον, ότι η πιο σωστή ηλικία για να κάνεις παιδί, είναι η γυναίκα να είναι ώριμη, στα 40 και άνω. Για να μην πω 45. Πιστεύω θα ήμουν τελείως άλλη μάνα στην ηλικία που είμαι τώρα».

Δείτε τη συζήτηση της Μαρίας Σολωμού με την Παναγιώτα Βλαντή