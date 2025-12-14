Μαρία Μπεκατώρου: Θα ήθελα να συνεχίσω και να κλείσω την καριέρα μου στην τηλεόραση με καθαρή ψυχαγωγία

Την ψυχαγωγία θα ήθελε να υπηρετήσει μέχρι να ολοκληρώσει την πορεία της στην τηλεόραση η Μαρία Μπεκατώρου. Επιθυμία της, διευκρίνισε η ίδια, είναι να συνεχίσει να αναλαμβάνει το τιμόνι της παρουσίασης σε ψυχαγωγικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων τηλεπαιχνίδια.

Επίσης, εξήγησε ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο θα επέστρεφε ξανά σε κάποια πρωινή εκπομπή θα ήταν οικονομικός, αφού όπως είπε, η τηλεόραση αποτελεί για εκείνη μέσο βιοπορισμού.

Με αφορμή την ερώτηση που δέχτηκε κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, για το αν θα συμμετείχε σε εκπομπή της πρωινής ζώνης, η Μαρία Μπεκατώρου ανέφερε: «Δεν θα με βλέπατε ξανά σε πρωινό. Θα με βλέπατε μόνο, αν είχα ανάγκη να το κάνω. Εννοώ ότι εμείς βιοποριζόμαστε από αυτό, οπότε όλα παίζουν τον ρόλο τους. Θα ήθελα να συνεχίσω και να κλείσω την καριέρα μου στην τηλεόραση με καθαρή ψυχαγωγία».

