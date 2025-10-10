Μαρία Ματσάδο: Αφιερώνω το Νόμπελ ειρήνης στο λαό της Βενεζουέλας και τον Τραμπ

Στους πολίτες της Βενεζουέλας και τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αφιέρωσε ηγέτις της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο το Νόμπελ Ειρήνης. με το οποίο τιμήθηκε για τον «αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Σε ανάρτησή της στο X η Μαρία Ματσάδο έγραψε ότι αφιερώνει το βραβείο στον αμερικανό πρόεδρο «για την αποφασιστική υποστήριξή του στην υπόθεσή μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρία Ματσάδο:

«Αυτή η αναγνώριση του αγώνα όλων των Βενεζουελάνων είναι ένα κίνητρο για να ολοκληρώσουμε το έργο μας: να κατακτήσουμε την Ελευθερία.

Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νίκης και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βασιζόμαστε στον Πρόεδρο Τραμπ, στον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, στους λαούς της Λατινικής Αμερικής και στις δημοκρατικές χώρες του κόσμου ως τους κύριους συμμάχους μας για την επίτευξη της Ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον ταλαιπωρημένο λαό της Βενεζουέλας και στον Πρόεδρο Τραμπ για την αποφασιστική υποστήριξή του στην υπόθεσή μας!».