Μαρία Κορινθίου: Ο τολμηρός και stylish τρόπος που φόρεσε την πιο hot τάση της σεζόν

Αρκετές είναι οι τάσεις που πρωταγωνιστούν τη φετινή σεζόν και οι περισσότερες από αυτές μας προτείνουν έναν minimal τρόπο ντυσίματος. Τάσεις όπως η quiet luxury, η denim on denim όπως και η κυριαρχία των χρωμάτων που αποπνέουν έναν πολυτελή αέρα στα looks μας, χρώματα όπως το καφέ, το μπεζ, το γκρι κ.α. Μία όμως από τις πιο hot τάσεις που έρχεται να δώσει ισορροπία στο κύμα του μινιμαλισμού είναι αυτή που θέλει το έντονο κόκκινο χρώμα να πρωταγωνιστεί και να δίνει ένα pop of color ή color splash στα looks μας.

Το έντονο κόκκινο το είδαμε να προτείνεται από τους οίκους μόδας στα catwalks τους όπως και από τις fashion lovers στα street style looks τους.Το κόκκινο μπορεί να ενταχθεί στο σύνολο κάθε γυναίκας όποιο και εάν είναι το στιλ της καθώς δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο fashion item το οποίο θα επιλέξουμε. Πανωφόρια, blazers, παντελόνια, φούστες, φορέματα, καλσόν, πουλόβερ, tops, αλλά και αξεσουάρ όπως τσάντες ή παπούτσια, όλα μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα ενημερωμένο look προσαρμοσμένο στα δικά μας μέτρα και στιλ Την bold και τολμηρή αυτή τάση υιοθέτησε και η Μαρία Κορινθίου η οποία την εναρμόνισε απόλυτα στο προσωπικό της στιλ. Συγκεκριμένα, η Μαρία Κορινθίου επέλεξε να φορέσει μία wide leg παντελόνα μαύρου χρώματος την οποία συνδύασε με μαύρο top. Το look της ολοκλήρωσε με καμπαρντίνα από croco leather σε μπορντό απόχρωση και pointy ψηλοτάκουνες γόβες σε έντονο κόκκινο χρώμα. Δες την εμφάνισή της