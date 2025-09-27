Μαρία Ιωαννίδου: Έκανα πέντε αμβλώσεις και παραλίγο να πεθάνω σε μία από αυτές

Μια αναδρομή έκανε η Μαρία Ιωαννίδου στο παρελθόν, την καριέρα και τη ζωή της, ενώ αναφέρθηκε στην απόφασή της να μην κάνει παιδί. Η ηθοποιός και χορεύτρια μίλησε για τον Βαγγέλη Σειληνό, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Φρέντυ Γερμανό, ενώ παραδέχτηκε πως σήμερα μετανιώνει για την επιλογή της να μη γίνει μητέρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε», η ηθοποιός συγκινήθηκε αναφερόμενη στο κεφάλαιο της μητρότητας. Η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε για τις αμβλώσεις που έκανε, ενώ αποκάλυψε πως σε μία από αυτές κινδύνευσε η ζωή της. «Μετάνιωσα που δεν έκανα ένα παιδί, λόγω της δουλειάς. Έκανα πέντε αμβλώσεις, παραλίγο να πεθάνω σε μία από αυτές. Ντροπή μου που δεν έκανα ένα παιδί», είπε.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μοιράστηκε μερικές αναμνήσεις της από τα παλιά, ενώ μίλησε και για τον γάμο της με τον Βαγγέλη Σειληνό. «Ένα διάστημα ζούσα στο σπίτι της Λαμπέτη και του Χορν, η αλήθεια είναι ότι τσακωνόντουσαν συνέχεια. Έχω κάνει λίγες ταινίες, αλλά όλοι νομίζουν ότι είναι πολλές. Ο Βαγγέλης Σειληνός ήθελε να με κάνει παρτενέρ του και με έβαζε να κάνω ρολάκια σε ταινίες. Ο Βαγγέλης ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου. Οι γονείς μου δεν ήθελαν να παντρευτώ τον Βαγγέλη. Ο γάμος μας κράτησε δύο χρόνια, δεν ταιριάζαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για τη Ρένα Βλαχοπούλου, τόνισε πως ήταν η καλύτερη συνεργασία της, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ αυστηρή μαζί της. «Η αγαπημένη μου συνεργασία ήταν με τη Ρένα Βλαχοπούλου στο “Μια Ελληνίδα στο χαρέμι”. Η Ρένα ήταν πολύ αυστηρή μαζί μου. Μια φορά μου είχε δώσει ένα σκαμπίλι. Στην ταινία, ξεκουμπώθηκε το πέδιλό μου και προσπαθούσα να το κουμπώσω και με έψαχναν. Έγινε έξω φρενών η Ρένα και αυτή η σκηνή δεν γυρίστηκε ποτέ. Μου έδωσε ένα χαστούκι και μου είπε “να μάθεις να είσαι επαγγελματίας”», περιέγραψε.