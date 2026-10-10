Μαργαρίτης Σχοινάς: Είμαστε στο πλευρό των αλιέων – Την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις

Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλιείς προανήγγειλε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, στο ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και στις καθυστερήσεις των αγροτικών πληρωμών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή του ΕΡΤnews, «Σαββατοκύριακο από τις 5», ο κ. Σχοινάς αναγνώρισε ότι οι αλιείς αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσθετη παρέμβαση.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης των αλιέων, ενώ, μετά από νέα συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο

Οι αλιείς ζητούν ενίσχυση της τάξης των 50 λεπτών, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση των 32 λεπτών που έχει ανακοινωθεί δεν καλύπτει τις ανάγκες τους.

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση προτίθεται να προσεγγίσει το ποσό που ζητούν, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το οικονομικό επιτελείο, επισημαίνοντας ότι το επόμενο βήμα πρέπει να κινηθεί σε δύο βασικές κατευθύνσεις.

Η πρώτη αφορά μια επιπλέον αύξηση της στήριξης στο πετρέλαιο, ενώ η δεύτερη αφορά την αναζήτηση πρόσθετων πόρων από τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος για την αλιεία.

Όπως εξήγησε, εξετάζεται η δυνατότητα ανακατανομής πόρων, ώστε να ενισχυθούν οι αλιείς και για ζημιές που έχουν υποστεί τα δίχτυα τους.

Ο ίδιος απέφυγε να δεσμευτεί για συγκεκριμένο ποσό, ξεκαθαρίζοντας ότι προηγείται η ολοκλήρωση της κοστολόγησης από το οικονομικό επιτελείο.

«Είναι σαφές ότι θα φτάσουμε παραπέρα από εκεί που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης πέραν των αρχικών ανακοινώσεων.

Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου με ευρωπαϊκή στήριξη

Ένα ακόμη ζήτημα που έθεσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς αφορά τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αλιευτικού στόλου.

Όπως υποστήριξε, η δυνατότητα ευρωπαϊκής στήριξης για την ανανέωση του στόλου αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι πρότινος υπήρχαν περιορισμοί σε αυτόν τον τομέα.

Ο κ. Σχοινάς επισήμανε ότι ο ελληνικός αλιευτικός στόλος είναι από τους πιο γερασμένους στην Ευρώπη και υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης των αλιευτικών σκαφών και της αντικατάστασης παλαιών μηχανών.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως ανέφερε, αποτελεί ένα ακόμη πεδίο στο οποίο θα μπορούσε να δοθεί ουσιαστική στήριξη στους επαγγελματίες αλιείς.

Ενεργειακό κόστος: Κρίσιμες οι αποφάσεις στις Βρυξέλλες

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η επιβάρυνση των νοικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για τη θέρμανση και τις μετακινήσεις τους.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς χαρακτήρισε δύσκολη την επερχόμενη χειμερινή περίοδο, σημειώνοντας ότι οι πιέσεις δεν περιορίζονται στην Ελλάδα, αλλά επηρεάζουν συνολικά την Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, η επόμενη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη δημοσιονομική ευελιξία που μπορεί να προσφέρει η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το ζήτημα της μείωσης του φόρου στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών που έχει αναλάβει η χώρα.

Ωστόσο, ο κ. Σχοινάς δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα ή χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι ευρωπαϊκές συζητήσεις θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για την κατεύθυνση των επόμενων παρεμβάσεων.

Η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το πετρέλαιο και οι επιπτώσεις στην Ευρώπη

Αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διάθεση πετρελαίου στην αγορά, ο Μαργαρίτης Σχοινάς διαχώρισε την ενεργειακή διάσταση από τις πολιτικές και γεωπολιτικές συνέπειες.

Όπως σημείωσε, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει με βεβαιότητα κατά πόσο η πρόσθετη ποσότητα πετρελαίου θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η επανένταξη της Ρωσίας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Κατά την εκτίμησή του, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα χρειαστεί να τοποθετηθεί απέναντι στις πολιτικές και οικονομικές συνέπειες της συμφωνίας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κίνηση πολυπαραγοντική, επισημαίνοντας ότι απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση και όχι βιαστικά συμπεράσματα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στοίχημα η μεταρρύθμιση και οι αγροτικές πληρωμές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μαργαρίτης Σχοινάς στις καθυστερήσεις των αγροτικών πληρωμών και στη μεταρρύθμιση του συστήματος καταβολής των ενισχύσεων.

Όπως υποστήριξε, η αλλαγή του συστήματος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, καθώς συνδέεται τόσο με την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς όσο και με την ορθή διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι η κυβέρνηση στηρίζει την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για τη λειτουργία του νέου συστήματος, με στόχο να ολοκληρωθούν οι πληρωμές παρά τις τεχνικές δυσκολίες.

Όπως εξήγησε, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα διασυνδέεται με βάσεις δεδομένων, μεταξύ των οποίων το Κτηματολόγιο, και απαιτεί πιο σύνθετες διαδικασίες ελέγχου σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα.

«Εδώ νομίζω το είπα και στη Βουλή είναι ή θα πετύχουμε ή θα πετύχουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μεταρρύθμισης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι αγροτικές ενισχύσεις αντιστοιχούν σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι, όπως είπε, προσεγγίζουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και στήριξη της ελληνικής περιφέρειας

Πέρα από τις καθυστερήσεις των πληρωμών, η συζήτηση επεκτάθηκε στο ευρύτερο ζήτημα της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και της στήριξης των αγροτικών περιοχών.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς συμφώνησε ότι η βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιδοτήσεις, αλλά και από τις συνθήκες διαβίωσης στην περιφέρεια.

Όπως σημείωσε, για να μπορέσει ένα νέο ζευγάρι να παραμείνει στην ύπαιθρο και να δημιουργήσει οικογένεια, απαιτούνται σχολεία, υποδομές, υπηρεσίες υγείας και μέτρα δημογραφικής στήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των αγροτικών δαπανών και των πόρων για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και τις υποδομές.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η γεωργία να ενταχθεί σε ένα συνολικότερο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, ώστε οι παραγωγοί να έχουν όχι μόνο οικονομική στήριξη, αλλά και τις προϋποθέσεις να παραμείνουν και να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική ύπαιθρο.