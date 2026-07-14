Marfin: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον φονικό εμπρησμό της Marfin – Υπό κράτηση μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορουμένοι για τον φονικό εμπρησμό της Marfin, μετά τις απολογίες τους.

Πρώτος το κατώφλι της 3ης τακτικής ανακρίτριας πέρασε ο 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι της τράπεζας εκείνη την ημέρα.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος παρέμεινε δύο ώρες στο ανακριτικό γραφείο.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο δεύτερος 42χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, φέρεται να έδινε οδηγίες εκείνη την ημέρα, παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου μιάμιση ώρα.

Και οι δύο κατηγορούμενοι πριν ξεκινήσουν τις απολογίες τους, μέσω των συνηγόρων τους παρέδωσαν έναν απολογητικό υπόμνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την κατηγορία ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα επεισόδια εκείνης της ημέρας που οδήγησαν στην τραγωδία της Marfin.

Οι δικηγόροι τους ήδη από χθες αμφισβητούν την αξιοπιστία των στοιχείων που συνέλεξε το ελληνικό FBI.

Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα.