Μαρέβα Γκραμπόφσκι για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Είναι δύο μισά ενός ακρωτηριασμένου ναού

Στη συζήτηση γύρω από την επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παρενέβη η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, με ανάρτησή της στην οποία τοποθετείται σχετικά με τη σύγκριση της ελληνικής διεκδίκησης με την πρόσφατη συμφωνία για τη μεταφορά της Ταπισερί του Bayeux στο Βρετανικό Μουσείο.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού επισημαίνει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, δεν μπορούν να εξετάζονται με τα ίδια κριτήρια. Συνοψίζοντας τη βασική διαφορά, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ένα δάνειο και ένας ακρωτηριασμένος ναός δεν είναι το ίδιο πράγμα».

Σύμφωνα με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η Ταπισερί του Bayeux συνιστά ένα αυτοτελές έργο τέχνης, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί και να εκτεθεί σε διαφορετικό χώρο χωρίς να χάνει την ενότητά του. Αντίθετα, τα Γλυπτά αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του Παρθενώνα και, κατά συνέπεια, ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού, ιστορικού και καλλιτεχνικού συνόλου.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή της, η μεταφορά της Ταπισερί στο Βρετανικό Μουσείο μπορεί πράγματι να θεωρηθεί επιτυχία της πολιτιστικής συνεργασίας, ωστόσο δεν μπορεί να παραλληλιστεί με την περίπτωση του Παρθενώνα, καθώς δεν αφορά ένα αρχιτεκτονικό σύνολο το οποίο έχει χωριστεί σε δύο μέρη.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζει ότι το ελληνικό αίτημα για τα Γλυπτά δεν θα πρέπει να εντάσσεται στη γενικότερη συζήτηση περί μαζικών επιστροφών αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αντικειμένων από μεγάλα μουσεία. Αντιθέτως, το παρουσιάζει ως μια ιδιαίτερη περίπτωση, με επίκεντρο την αποκατάσταση της ενότητας ενός συγκεκριμένου μνημείου.

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι τα δύο μισά ενός και μόνου ναού», αναφέρει, τονίζοντας ότι η επανένωσή τους συνδέεται με την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας του Παρθενώνα, ενός μνημείου το οποίο, όπως επισημαίνει, «δεν έπρεπε ποτέ να είχε διαμελιστεί».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη συμπυκνώνει το σκεπτικό της σε τρεις σύντομες φράσεις: «Μία υπόθεση. Ένα μνημείο. Μία διόρθωση που έχει καθυστερήσει πολύ», επαναφέροντας στο προσκήνιο το επιχείρημα της επανένωσης των Γλυπτών ως ζήτημα αποκατάστασης της ενότητας του Παρθενώνα.