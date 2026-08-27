Μαραθώνια σύσκεψη Μητσοτάκη με τους δημάρχους: Οι διεκδικήσεις, τα μηνύματα και το αγκάθι των 2,4 δισ. ευρώ

της Βαρβάρας Ζούκα

– Κάτι λιγότερο από τρεις ώρες διήρκησε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου με τους δημάρχους τηςΚεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας και τηςΑνατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, εν όψει της 90ής ΔΕΘ, στην αίθουσα «Μωρίς Σαλτιέλ» του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

– Η συνάντηση ξεκίνησε στις 17.20 και ολοκληρώθηκε περίπου στις 20.00. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε περίπου στις 18.20, για να συνεχίσει με το υπόλοιπο πρόγραμμά του, και από εκεί και πέρα τα ηνία πέρασαν εξ ολοκλήρου στον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο.

– Ο Λιβάνιος έχει καλό ακροατήριο στην αυτοδιοίκηση και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν στη σύσκεψη. Το κλίμα απέναντι στον υπουργό Εσωτερικών ήταν ιδιαίτερα θετικό, με δημάρχους να αναγνωρίζουν ότι γνωρίζει σε βάθος τα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης και ότι υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας. Οι διεκδικήσεις, βέβαια, δεν έλειψαν.

– Χρήματα για έργα υπάρχουν, το αγκάθι είναι τα λειτουργικά: Κοινή παραδοχή στη συζήτηση ήταν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν διοχετευθεί σημαντικοί πόροι προς τους δήμους για έργα και υποδομές. Η μεγάλη πίεση των αιρετών μεταφέρεται πλέον στα λειτουργικά κόστη. Οι δήμαρχοι έβαλαν στο τραπέζι το χρηματοδοτικό κενό, το οποίο υπολογίζουν στα 2,4 δισ. ευρώ, με τον Θοδωρή Λιβάνιο να προσγειώνει τις προσδοκίες τους, επικαλούμενος τους στενούς δημοσιονομικούς κανόνες.

– Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου παραδέχτηκε ότι «ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσα κονδύλια και τόσα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα». Υπογράμμισε με νόημα, ωστόσο, ότι οι δήμοι καλούνται να σηκώσουν λειτουργικό κόστος που προσεγγίζει τα 5,5 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας πόρους μόλις τριών δισ. ευρώ. Στην ίδια κατεύθυνση, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης επικαλέστηκε μελέτη που προσδιορίζει το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει στους ΟΤΑ στα 2,4 δισ. ευρώ.

– Την πίεση που ασκούν τα λειτουργικά έξοδα στα δημοτικά ταμεία αποτύπωσε ο Λάζαρος Κυρίζογλου μέσα από το παράδειγμα της ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε, οι δήμοι πληρώνουν περίπου 0,26 ευρώ ανά κιλοβατώρα, όταν μεγάλες βιομηχανίες και μεγάλοι καταναλωτές χρεώνονται με 0,08-0,09 ευρώ. «Γιατί να αντιμετωπιζόμαστε με τέτοιο, θα έλεγα, τιμωρητικό τρόπο;», διερωτήθηκε, εκτιμώντας ότι, εάν οι δήμοι χρεώνονταν με αντίστοιχα τιμολόγια, θα μπορούσαν να εξοικονομούν περίπου 250 εκατ. ευρώ.

– Στην κορυφή της ατζέντας βρέθηκε και η υποστελέχωσητων ΟΤΑ. Ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία μόλις το 47% των εργαζομένων στους δήμους είναι μόνιμο προσωπικό, ενώ το 53% απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μέσω διαφόρων προγραμμάτων.

– Περίπου 6.600 αιτήματα για προσλήψεις –πάνω από τα μισά αναμένεται να εγκριθούν: Αυτό ήταν ένα από τα αριθμητικά στοιχεία που έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών για τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2027 στους ΟΤΑ. Περίπου 1.000 από τα αιτήματα αυτά αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες.

– Μηχανικούς και πληροφορικάριους ζητούν οι δήμοι, αλλάδεν βρίσκουν: Η δυσκολία στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό αναδείχθηκε ως ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Ιδιαίτερα για μηχανικούς και στελέχη πληροφορικής, η Αυτοδιοίκηση δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα οι θέσεις να μένουν κενές.

– Αντίθετα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Θοδωρής Λιβάνιος, η εντοπιότητα φαίνεται ότι έχει λειτουργήσει θετικά, καθώς βοηθά, ώστε όσοι προσλαμβάνονται να παραμένουν στον τόπο διορισμού τους.

– Το μήνυμα προς τους δημάρχους: τρέξτε τα έργα. Με σημαντικές χρηματοδοτήσεις ήδη διαθέσιμες, από την κυβέρνηση δόθηκε βάρος στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η ενίσχυση της εισπραξιμότητας των δημοτικών τελών, σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν τα ίδια έσοδα των ΟΤΑ.

– Παραλιακό μέτωπο και Μετρό στο «Θεσσαλονίκη 2030+».Στα μεγάλα ζητήματα της Θεσσαλονίκης, ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης ζήτησε να τεθεί ως προτεραιότητα η ενιαία ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από το Αγγελοχώρι μέχρι το Καλοχώρι, υπενθυμίζοντας ότι ο οραματικός αυτός σχεδιασμός φέρει την υπογραφή του Απόστολου Τζιτζικώστα.

– Πλατιά χαμόγελα για Αγγελούδη. Με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό έκλεισε η μέρα για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, καθώς κομβικά αιτήματα που είχε θέσει το προηγούμενο διάστημα έγιναν αποδεκτά από τον πρωθυπουργό. Ο ίδιος, πάντως, στη σύσκεψη άνοιξε και ένα μεγαλύτερο θεσμικό ζήτημα, που αφορά τη μητροπολιτικότητα της Θεσσαλονίκης και την ανάγκη να αντιμετωπίζονται ενιαία προβλήματα που ξεπερνούν τα διοικητικά όρια ενός δήμου.

– Τέσσερα δημοτικά συμβούλια για μία ασφαλτόστρωση! Το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Στέλιος Αγγελούδης, για να περιγράψει τις παθογένειες της σημερινής κατάστασης,είναι ενδεικτικό. Για να γίνει μια ενιαία παρέμβαση ασφαλτόστρωσης στον άξονα της Μίκη Θεοδωράκη, όπωςείπε χαρακτηριστικά, απαιτείται συνεννόηση μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών δημοτικών συμβουλίων.

– Ισχυρή κυβερνητική, πολιτική και αυτοδιοικητικήπαρουσία: Στην αίθουσα «Μωρίς Σαλτιέλ» του Μεγάρου Μουσικής βρέθηκαν, μαζί τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Εσωτερικών και τους δημάρχους, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, βουλευτές κ.ά.