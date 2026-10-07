Μανώλης Χριστοδουλάκης: Αντίπαλός μας η ΝΔ και η πολιτική της

Συνέντευξη στον Δημήτρη Συρμάτση

«Ο πολιτικός μας στόχος είναι καθαρός: η πρώτη θέση» δηλώνει στην «Π» το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου απαντά για τα διλήμματα που βάζουν κυβέρνηση και Τσίπρας, σχολιάζει τις δημοσκοπήσεις δείχνοντας το δρόμο για την πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ.

Θετικό το δημοσκοπικό αποτύπωμα της ΔΕΘ για το ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως αρκετή αυτή η αύξηση των ποσοστών έχοντας ως στόχο την πρώτη θέση; Ή μήπως αυτός ο στόχος πλέον δεν είναι ρεαλιστικός;

Δεν πολιτευόμαστε για να είμαστε ένα κόμμα που απλώς καταγράφει μια αξιοπρεπή παρουσία. Ο πολιτικός μας στόχος είναι καθαρός: η πρώτη θέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τους σημερινούς συσχετισμούς. Σημαίνει ότι δεν τους αντιμετωπίζουμε ως πεπρωμένο. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη στιγμή, οι εκλογές όμως είναι αυτές που κρίνουν την πολιτική πρόταση. Για μένα, λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι αν ο στόχος είναι εύκολος. Είναι αν μπορούμε να δημιουργήσουμε τους πολιτικούς και κοινωνικούς όρους για να γίνει εφικτός. Πιστεύω ότι με το υφιστάμενο πολιτικό σκηνικό, τη διάθεση πολιτικής αλλαγής της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών που είναι κοινός τόπος για όλες τις δημοσκοπήσεις και κυρίως με συγκριτικό μας πλεονέκτημα το πολιτικό μας πρόγραμμα που μιλά για όσα αφορούν σήμερα τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, από την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη ρύθμιση της αγοράς απέναντι στην αισχροκέρδεια ως την κοινωνική στέγαση, μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Κυβερνητικό DNA, πρόγραμμα, στελέχη. Γιατί αυτά δεν φτάνουν για να είστε σε κυβερνητική τροχιά;

Η πολιτική είναι πριν από όλα μια σχέση εμπιστοσύνης. Κι αυτή η σχέση είναι μαραθώνιος στην εποχή μας μετά και τις διαρκείς απογοητεύσεις των πολιτών την τελευταία δεκαετία των διαδοχικών και πολυεπίπεδων κρίσεων. Το ΠΑΣΟΚ πράγματι διαθέτει ιστορία, κυβερνητική εμπειρία, ικανά στελέχη και πρόγραμμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μετατρέψουμε όλα αυτά σε καθημερινή πολιτική σχέση με την κοινωνία. Να μιλήσουμε για το πώς θα αλλάξουμε τα κακώς κείμενα και τη ζωή μας προς το καλύτερο. Από την πρόταση μας για την αλλαγή του άρθρου 86 και τον τερματισμό του καθεστώτος ατιμωρησίας των πολιτικών προσώπων που έχει επιβάλει η πλειοψηφία της ΝΔ, τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικών κατοικιών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν αρκεί λοιπόν να λέμε ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε. Πρέπει να εξηγούμε πειστικά γιατί θέλουμε να κυβερνήσουμε και κυρίως για ποιον και με περιεχόμενο. Το πρόγραμμα μας είναι αυτό που επιβεβαιώνει τη συλλογική μας απόφαση να κυβερνήσουμε μαζί με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Το ενεργειακό σοκ που μας περιμένει τον χειμώνα μπορεί να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις; Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση που δεν το κάνει μέχρι σήμερα; Και γιατί δεν το κάνει;

Το ενεργειακό κόστος δεν μένει στον λογαριασμό του ρεύματος. Περνά στα τρόφιμα, στις μεταφορές και τελικά στο διαθέσιμο εισόδημα. Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει συγκεκριμένες λύσεις όπως είναι η προσωρινή μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, η προσωρινή και στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά με σταδιακή εφαρμογή όπου απαιτείται όσο διαρκεί η πληθωριστική κρίση, η φορολόγηση των υπερκερδών σε ολιγοπωλιακές αγορές με ταυτόχρονη ενεργοποίηση της ενισχυμένης Επιτροπής Ανταγωνισμού και ένα σύγχρονο Παρατηρητήριο Τιμών, με ανοικτά δεδομένα και ενεργό συμμετοχή των πολιτών, που θα περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς από τα καύσιμα και τα supermarket μέχρι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί, αλλά υπάρχουν και πολιτικές επιλογές. Και η πολιτική κρίνεται ακριβώς εκεί: στο πού επιλέγεις να κατευθύνεις τους διαθέσιμους πόρους και ποιους επιλέγεις να εκπροσωπείς. Τους πολίτες ή τα καρτέλ. Η κυβέρνηση έχει κάνει την επιλογή της. Έχουμε κάνει κι εμείς τη δική μας κι αυτή είναι να στοιχηθούμε μαζί με τους πολίτες απέναντι στην αισχροκέρδεια.

Για τον Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστής, όχι αντίπαλος. Για εσάς η ΕΛ.Α.Σ. τι είναι;

Αρχικά, ο κ. Τσίπρας καλό θα ήταν να συνεννοηθεί πρώτα με την εκπρόσωπο Τύπου που ο ίδιος επέλεξε, η οποία έχει δηλώσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανήκει στον όμορο πολιτικό χώρο της κεντροαριστεράς. Εκτός αν μπερδεύτηκε, όπως στο δημοψήφισμα του 2015 όπου άλλα λέμε πριν και άλλα μετά. Εμείς πάντως είμαστε απολύτως καθαροί σε αυτό. Δικός μας αντίπαλος δεν είναι τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αντίπαλός μας είναι η ΝΔ και η πολιτική της. Είναι η υποβάθμιση των δημοκρατικών θεσμών, η υψηλή έμμεση φορολογία, η εργαλειοποίηση του πληθωρισμού που μετατρέπει τους πολίτες σε «πελάτες» με την επιδοματική λογική των pass. Αυτός είναι ο δικός πολιτικός μας ανταγωνισμός και είναι με την κυβέρνηση με στόχο να την κερδίσουμε στις επόμενες εκλογές.

Πώς ακούτε προσωπικά τα εκλογικά διλήμματα τύπου «Ή εμείς ή κανείς» και «Μητσοτάκης ή χάος ή Τούρκοι»; Το ΠΑΣΟΚ ποιο δίλημμα βάζει;

Με προβληματίζουν τα διλήμματα που διατυπώνονται με αλαζονεία και ζητούν από τον πολίτη να ψηφίσει υπό το καθεστώς του φόβου. Ειδικά όταν τα εθνικά θέματα μετατρέπονται σε εργαλεία κομματικής αντιπαράθεσης και μάλιστα με τρόπο που υπαινίσσεται ότι η δημοκρατική ομαλότητα της χώρας είναι επιζήμια για την εξωτερική της πολιτική τότε η συζήτηση έχει ήδη εκτραπεί. Το πραγματικό δίλημμα των ερχόμενων εκλογών δεν είναι «Μητσοτάκης ή Ερντογάν». Είναι αν θα συνεχίσουμε με ένα κράτος που συχνά λειτουργεί για τους λίγους και ισχυρούς ή θα οικοδομήσουμε ένα κράτος που λειτουργεί με κανόνες και για όλους; Είναι αν αφήσουμε τη νέα γενιά να αναβάλλει διαρκώς το μέλλον της ή θα της δώσουμε τις δυνατότητες για να μείνουμε και να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, εδώ στον τόπο μας; Αυτή είναι η πολιτική συζήτηση που αξίζει και σε αυτή τη συζήτηση εμείς λέμε πως ναι και μπορούμε και αξίζουμε καλύτερα.

Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ στην ΚΟ είναι και διεύρυνση στην κοινωνία; Σας προβληματίζουν τα τελευταία δημόσια «φάλτσα»;

Η διεύρυνση της ΚΟ είναι ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να πετύχουμε τη διεύρυνση στην κοινωνία. Γιατί η πραγματική διεύρυνση κρίνεται έξω από τη Βουλή, στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές, στους νέους ανθρώπους, σε όσους σήμερα αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται. Κι αυτό απαιτεί ανοιχτό κόμμα, καθαρό πρόγραμμα και χώρο για διαφορετικές διαδρομές, χωρίς να χάνουμε την πολιτική μας ταυτότητα. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Το ζητούμενο είναι να λειτουργούμε όλοι με βάση τις ξεκάθαρες συλλογικές μας αποφάσεις και το κοινό μας αφήγημα για το χθες, το σήμερα και το αύριο της χώρας και της δημοκρατικής παράταξης. Αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να χωρά περισσότερους ανθρώπους, χωρίς να χρειάζεται να μικρύνει τις αξίες και τις θέσεις του. Πιστεύω πως βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο.

(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πολιτική», 3-10-2026)