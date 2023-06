Μανικιούρ: Τα έξι πιο hot χρώματα του καλοκαιριού για τα νύχια

Οι χρωματικές τάσεις αυτό το καλοκαίρι είναι τολμηρές και ξεχωριστές. Οι τάσεις κυμαίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τώρα λαχταρούμε το χρώμα για να συμπληρώσουμε τα τολμηρά μας ρούχα κατά τη διάρκεια της ηλιόλουστης σεζόν. Τα ζωντανά κίτρινα και τα δροσερά μπλε βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων επιλογών για τους ζεστούς μήνες, ενώ αυτές οι αποχρώσεις είναι διαφορετικές από τις τάσεις των τελευταίων ετών επειδή είναι πιο τολμηρές, πιο φωτεινές και παρέχουν διαφορετικές υφές και φινιρίσματα.

Η Rachel Apfel Glass, η ιδρύτρια του Glosslab, συμφωνεί ότι τα τολμηρά μανικιούρ είναι μια τάση που μπορεί να φορέσει ο καθένας. «Αυτό που είναι διασκεδαστικό είναι ότι χρώματα όπως το λευκό, το μπλε, το πράσινο, το ροζ και όλα τα νέον φαίνονται υπέροχα σε όλους τους τόνους δέρματος, τα σχήματα και τα μήκη των νυχιών», λέει. Όσο για το γιατί αυτά τα φωτεινά χρώματα που ενισχύουν την ντοπαμίνη είναι δυνατά αυτή τη στιγμή, η Nail Artist και ειδικός στο Après, Eunice Park πιστεύει ότι οφείλει, εν μέρει, σε όμορφες αναμνήσεις των περασμένων καλοκαιριών. «Συμφωνεί με την τάση της νοσταλγίας που εξακολουθεί να είναι ψηλά αυτή τη στιγμή στη μόδα και την ομορφιά», λέει.

Ζωηρό πορτοκαλί

«Το ζωηρό πορτοκαλί είναι τέλειο για να αποτυπώνεις τις παιχνιδιάρικες δονήσεις του καλοκαιριού», λέει η Jin Soon Choi, βετεράνος στα παρασκήνια των νυχιών και ιδρυτής του Jin Soon Natural Hand and Foot Spas στη Νέα Υόρκη, καθώς και της ομώνυμης σειράς βερνικιών της. “Αυτή η ευέλικτη απόχρωση φαίνεται υπέροχη σε όλους τους τόνους δέρματος και προσθέτει ένα διασκεδαστικό χρώμα στα νύχια σας.”

Έντονο κίτρινο

Αυτή η εμπνευσμένη από λουλούδια απόχρωση είναι μια από τις αγαπημένες της για το καλοκαίρι του 2023, ενώ η Choi την αποκαλεί «χαρούμενο και αισιόδοξο χρώμα που ενσαρκώνει τη φωτεινότητα του καλοκαιριού». Σημειώνει επίσης ότι αυτή είναι μια τάση εγκεκριμένη από τη μόδα: Σχεδιαστές όπως ο Christopher John Rogers αισθάνονται πραγματικά αυτήν την απόχρωση μανικιούρ τελευταία.

Τροπικό πράσινο

«Το πράσινο είναι το νέο χρώμα «cool girl» για το καλοκαίρι και είναι ένα βήμα μακριά από τα συνηθισμένα neon που βλέπουμε να είναι trend αυτή την εποχή του χρόνου», λέει ο Glass, σημειώνοντας ότι διασημότητες όπως η Hailey Bieber, η Kourtney Kardashian και η Dua Lipa έχουν φορέσει.

Μπλε του ωκεανού

«Θυμίζοντας καλοκαιρινό ουρανό, τα μπλε ήταν ένα από τα αγαπημένα, και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε να αυξάνεται σε δημοτικότητα τους επόμενους μήνες», λέει ο Glass. Κάνει επίσης μια διασκεδαστική και απροσδόκητη απόχρωση πεντικιούρ, προσθέτει. Η Choi συνυπογράφει την απόχρωση ως μία από τις αγαπημένες της τρέχουσες χρωματικές τάσεις: «Οι καλύτερες καλοκαιρινές αποχρώσεις είναι το μπλε», λέει. «Αυτά τα χρώματα προκαλούν μια αναζωογονητική και δροσερή αίσθηση».

Καλοκαιρινό λευκό

Η Choi είναι μεγάλη λάτρης του λευκού το καλοκαίρι, όπως και οι πελάτες στα κομμωτήρια νυχιών της στη Νέα Υόρκη, λέει. Ο επαγγελματίας των νυχιών προτείνει να δοκιμάσετε ένα καθαρό λευκό για μια «καθαρή εμφάνιση» ή να προτιμήσετε κάτι πιο πλήρη κάλυψη και αδιαφανές για να κάνετε μια «τολμηρή δήλωση μόδας». Ο Glass συμφωνεί, αποκαλώντας τα καλοκαιρινά λευκά μια «δοκιμασμένη και αληθινή» τάση για όσους θέλουν να είναι τόσο μινιμαλιστικά όσο και επίκαιρα με το μανικιούρ τους. “Τίποτα δεν καθορίζει ένα καλοκαίρι όπως το λευκό. Είναι ένα διασκεδαστικό ουδέτερο που συνδυάζεται όμορφα με όλα τα καλοκαιρινά σας φορέματα”, λέει.

Ρομαντικό ροζ

«Το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή για πιο φωτεινά και τολμηρά χρώματα στα νύχια που συμπληρώνουν την παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα της σεζόν», λέει η Choi. Τι, ρωτάμε, θα μπορούσε να είναι πιο παιχνιδιάρικο ή νοσταλγικό από ένα ροζ μανικιούρ εμπνευσμένο από ένα εμβληματικό παιδικό παιχνίδι;