Μανιάτης: Το φυσικό αέριο σε Ιόνιο και Κρήτη μπορεί να μας δώσει 60-70 δισ. τα επόμενα 20-25 χρόνια

Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που βρίσκονται στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης μπορούν να αποφέρουν στην Ελλάδα δημόσια έσοδα ύψους 60 έως 70 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα 20-25 χρόνια εκτίμησε σε συνέντευξή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιάννης Μανιάτης.

Ο κ. Μανιάτης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε προχωρήσει νωρίτερα στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων της, σημειώνοντας ότι «η ενεργειακή κουβέντα που γίνεται στην Ελλάδα είναι η κουβέντα της προηγούμενης 15ετίας».

Όπως ανέφερε, οι έρευνες υδρογονανθράκων, ο κάθετος διάδρομος και άλλα σημαντικά ενεργειακά έργα είχαν σχεδιαστεί ήδη από το 2011.

Μεταβατικό καύσιμο έως το 2050 το φυσικό αέριο

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αξιοποίηση του φυσικού αερίου μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την πράσινη μετάβαση, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο το φυσικό αέριο προβλέπεται να χρησιμοποιείται ως μεταβατικό καύσιμο έως το 2050.

Το ερώτημα, όπως είπε, είναι εάν η Ελλάδα θα εισάγει το φυσικό αέριο που χρειάζεται ή θα αξιοποιήσει τα δικά της κοιτάσματα, ώστε να καταστεί παραγωγός και ενδεχομένως εξαγωγέας.

Καθυστερήσεις στην αποθήκευση ενέργειας

Παράλληλα, ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας. Όπως είπε, η Ελλάδα είχε δεσμευτεί το 2021 να διαθέτει έως το τέλος του 2025 περίπου 1.400 μεγαβάτ σε μπαταρίες, ωστόσο σήμερα διαθέτει λιγότερα από τα μισά, περίπου 700.

Κατά τον ίδιο, η έλλειψη επαρκούς αποθήκευσης έχει συνέπειες και στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η χώρα αναγκάζεται να αξιοποιεί περισσότερο φυσικό αέριο όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Βουλγαρία αποθηκεύει ενέργεια και στη συνέχεια την πουλά στην Ελλάδα σε υψηλότερες τιμές κατά τις βραδινές ώρες. «Εμείς τους το δίνουμε τσάμπα και το καταναλώνουμε πανάκριβο το βράδυ», είπε ο ευρωβουλευτής.

Ο ευρωβουλευτής σημείωσε ακόμη ότι στο νέο ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα για την επόμενη επταετία προβλέπεται η ενίσχυση έργων που αφορούν καλώδια, μπαταρίες, υδρογόνο και αντλησιοταμίευση, ενώ επιπλέον κίνητρα προβλέπονται για επενδύσεις σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές.

Τα μέτρα για τα καύσιμα

Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο κ. Μανιάτης υποστήριξε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας τον ρόλο της φορολογίας. Όπως ανέφερε, το Δημόσιο εισπράττει περίπου 7 δισ. ευρώ ετησίως από τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. «Άρα, το να δοθεί ένα επίδομα ή οτιδήποτε άλλο της τάξης των 200, 300, 400, 500 εκατομμυρίων είναι πολύ λίγο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και της φορολόγησης των λεγόμενων «ουρανοκατέβατων» κερδών των εταιρειών διύλισης και ενέργειας, σημειώνοντας ότι αντίστοιχα μέτρα έχουν ήδη υιοθετήσει αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως η Ιταλία, η Γαλλία κτλ.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που είχε σχεδιαστεί από το 2011 και έχει λάβει σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Ο κ. Μανιάτης αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με συζήτηση που είχε με Ευρωπαίο επίτροπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να αξιοποιήσει το πολιτικό της βάρος προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του έργου απέναντι σε αντιδράσεις τρίτων χωρών. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «Όταν το σχεδιάσαμε (το καλώδιο) ήταν μια πολύ αισιόδοξη προοπτική να στηρίξουμε την ενεργειακή ασφάλεια όλης της Ευρώπης». Παράλληλα, ανέφερε ότι επιδιώκει να δημιουργηθεί δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου και από το νέο ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα, καθώς το συνολικό κόστος του εκτιμάται σήμερα σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ.