Μαμουλάκης: Παραιτήθηκε από βουλευτής – Προσχωρεί στην ΕΛ.Α.Σ.

παραίτησή του από βουλευτής Ηρακλείου υπέβαλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας ωστόσο πως «παραμένει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης».

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Ο βουλευτής Ηρακλείου, είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε.

«Μόλις υπέβαλα την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Ηρακλείου. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Ένας κύκλος έκλεισε. Η αφοσίωσή μου όμως στον τόπο μου και στους ανθρώπους του παραμένει αμετάβλητη. Με βαθιά πίστη στη Δημοκρατία και στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις της, παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης. Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας. Αλλά και της ευθύνης που μας αναλογεί. Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας» δήλωσε σε βίντεό του ο κ. Μαμουλάκης.

Σημειώνεται ότι πρώτος επιλαχών στο νομό Ηρακλείου για τον ΣΥΙΡΖΑ είναι ο Σωκράτης Βαρδάκης.