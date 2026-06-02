Μαμουλάκης: ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο κομματικό φέσι στην Ευρώπη

Σκληρή κριτική στην δήλωση τουΆδωνι Γεωργιάδη ότι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν θα πληρώσουν ποτέ τα χρέη τους προς τις τράπεζες, ύψους άνω του 1,2 δισ. ευρώ, ασκεί ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Αν χρωστάς εσύ μπορεί να χάσεις το σπίτι σου. Αν χρωστάει η ΝΔ 530 εκ. ευρώ, ο Υπουργός σου λέει ότι δεν θα πληρωθούν ποτέ. Ο Άδωνις Γεωργιάδης το παραδέχθηκε δημόσια. Τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να πληρωθούν και μόνο θα αυξάνονται» και πρόσθεσε: «Δηλαδή, έχουμε δυο κόμματα που χρωστούν πάνω από 1,2 δισ. ευρώ και μια κυβέρνηση που την ίδια στιγμή ζητά από τους πολίτες να είναι συνεπείς μέχρι το τελευταίο ευρώ. Όταν ο πολίτης αδυνατεί να πληρώσει, έρχονται funds, πλειστηριασμοί και κατασχέσεις. Όταν όμως πρόκειται για τα χρέη τους τότε τα “γράφουν στο χιόνι”».

Με απλά λόγια. Ο Ελληνικός λαός πλήρωσε για να σωθούν οι τράπεζες και τώρα ακούει ότι τα κομματικά χρέη δεν πρόκειται να εξοφληθούν ποτέ. Το ερώτημα είναι: Αν αυτά τα χρέη δεν θα πληρωθούν ποτέ, τότε ποιος τα πληρώνει;» τονίζει επιπλέον.

«Γιατί τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα χρέη. Είναι η αλαζονεία να σου λένε κατάμουτρα ότι δεν θα τα πληρώσουν ποτέ» υπογράμμισε κλείνοντας με το ερώτημα: «Αλήθεια, εσύ ακόμα τους εμπιστεύεσαι;».