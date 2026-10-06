Μαλλιωτάκη πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο: «Η Τουρκία να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία»

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία και να απέχει από απειλές και προκλήσεις έστειλε η ομογενής βουλευτής των ΗΠΑ Νικόλ Μαλλιωτάκη , ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταθούν στο πλευρό των συμμάχων τους και να καταστήσουν σαφές ότι η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία και να απέχει από απειλές και προκλήσεις», ανέφερε η Μαλλιωτάκη.

Άμυνα, F-35 και αμερικανική παρουσία

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Νέας Υόρκης χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν από τους πλέον αξιόπιστους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επίσκεψη Ρούμπιο.

Όπως τόνισε, ο νέος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου αποτελεί ευκαιρία για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Ελλάδα, καθώς και στην πρόσβαση των αμερικανικών δυνάμεων στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης.

Οι συγκεκριμένες υποδομές έχουν αποκτήσει αυξημένη στρατηγική σημασία για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Έμφαση στην ενέργεια και το σχήμα «3+1»

Η Μαλλιωτάκη υπογράμμισε ακόμη τις δυνατότητες διεύρυνσης των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας, εκτιμώντας ότι η χώρα μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία.

Παράλληλα, ζήτησε την περαιτέρω ενίσχυση του σχήματος συνεργασίας «3+1» μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, υπενθυμίζοντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είχε στηρίξει την πρωτοβουλία κατά τη θητεία του στη Γερουσία.

«Ως υπερήφανη Ελληνοαμερικανίδα, γνωρίζω πόσο βαθιοί είναι οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μια ισχυρότερη ελληνοαμερικανική συνεργασία ενισχύει την ασφάλεια και την ευημερία και των δύο πλευρών.

Η ατζέντα της επίσκεψης

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Μετά τη διμερή συνάντηση θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και η επίσημη έναρξη του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, την άμυνα, την ενέργεια, την περιφερειακή ασφάλεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.