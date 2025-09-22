Μαλλιωτάκη: Καλεί τον Τραμπ να μπλοκάρει την επανένταξη της Τουρκίας στο προγραμμα των F-35

Στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, αντιτάχθηκε σήμερα Δευτέρα (22/9), η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη επικαλούμενη κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και την ασφάλεια των συμμάχων μας.

«Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να απορρίψει την πίεση της Τουρκίας να επανενταχθεί στο πρόγραμμα F-35. Ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει ανοιχτά ευθυγραμμιστεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αγοράζοντας το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 και παραμένοντας ο μόνος σύμμαχος του ΝΑΤΟ που δεν επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, ενώ παράλληλα υποστηρίζει το Ιράν, φιλοξενεί την ηγεσία της Χαμάς και απειλεί να εισβάλει στο Ισραήλ», ανέφερε σε δήλωσή της.

«Η Τουρκία συνεχίζει την επιθετικότητά της στην περιοχή της Μεσογείου, κατέχοντας παράνομα την Κύπρο και πραγματοποιώντας παράνομες πτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Αυτή δεν είναι συμπεριφορά συμμάχου. Δυστυχώς, η Τουρκία έχει ενεργήσει πολύ συχνά περισσότερο σαν αντίπαλος και η παράδοση των πιο προηγμένων stealth μαχητικών αεροσκαφών της Αμερικής σε μια κυβέρνηση που συνεργάζεται με τη Μόσχα και την Τεχεράνη ενώ αγκαλιάζει τρομοκράτες θα ήταν απερίσκεπτη και επικίνδυνη».

«Δεν θα έθετε μόνο σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, αλλά θα έθετε και το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο σε άμεσο κίνδυνο. Για αυτούς τους λόγους, καλούμε την κυβέρνηση Τραμπ να μπλοκάρει οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία μια για πάντα.»