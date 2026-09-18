Μακρόν: Θα συγκαλέσουμε Σύνοδο Κορυφής της G7 για την ενέργεια – Δεν θα μείνουν αναπάντητες οι ρωσικές επιθέσεις

ΟΕμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο «ενεργειακά ζητήματα», σύνοδος που θα διεξαχθεί μέσα «στις επόμενες εβδομάδες», προκειμένου να «σημειωθεί πρόοδος στον καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων».

Αυτή η συνάντηση θα πρέπει να βοηθήσει «στην αποφυγή περιττών εντάσεων μεταξύ των κρατών μελών της G7 και των κύριων εταίρων μας» και επίσης να «επανεξετάσει τις επιλογές για την πιθανή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος μετά από συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων με ηγέτες κομμάτων και υποψήφιους προέδρους.

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε ότι εργάζεται για την εξασφάλιση προμηθειών ντίζελ και φυσικού αερίου, υποδεικνύοντας ότι η Γαλλία βρίσκεται «στο αναμενόμενο κατάλληλο επίπεδο αποθήκευσης και θα διασφαλίσει ότι οι δεξαμενές είναι γεμάτες αυτόν τον χειμώνα».

Πρόσθεσε ότι θα «επικοινωνήσει» σήμερα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα της αποθήκευσης φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και «για την επιτάχυνση όλων των πιθανών μέτρων ευελιξίας για τη μείωση των τιμών μας και της δομής των τιμών ενέργειας».

Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως η Γαλλία απειλήθηκε από ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, και πως αυτές οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα «πράξει λάθος» αν «συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο».

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η απειλή –ιδιαίτερα η ρωσική υβριδική απειλή– που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι και η Γαλλία έχει ενταθεί», είπε ο Μακρόν.

«Η πρόθεση πίσω από αυτές τις επιθέσεις είναι να μας εκφοβίσουν και να υπονομεύσουν την προσπάθεια υποστήριξης των Ουκρανών. Το αποτέλεσμα θα είναι το αντίθετο», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, αναφέροντας ως παράδειγμα την ανακάλυψη ενός drone φορτωμένου με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας αυτό το καλοκαίρι.

«Δεν εκφοβιζόμαστε επειδή γνωρίζουμε ότι η σημερινή και η μελλοντική μας ασφάλεια διακυβεύεται στην Ουκρανία», πρόσθεσε.