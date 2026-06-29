Μακρόν: Συμφωνία με το Ομάν για την αποναρκοθέτηση του Ορμούζ

ΗΓαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε, μαζί με τους εταίρους μας, για την αποναρκοθέτηση των Στενών, προκειμένου να διασφαλίσουμε τις θαλάσσιες οδούς και να εγγυηθούμε την ελεύθερη και άνευ όρων διέλευση από το Ορμούζ», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά τη συνάντηση με τον σουλτάνο του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Τάρικ στο Ελιζέ.

Νωρίτερα, ο Μακρόν υποδέχτηκε τον σουλτάνο φορώντας και πάλι τα ίδια γυαλιά ηλίου που έκαναν αίσθηση στο Φόρουμ το Νταβός, τον Ιανουάριο. Δεν τα επέλεξε λόγω της υπερβολικής ηλιοφάνειας αλλά επειδή αντιμετωπίζει ξανά «ένα πρόβλημα στο μάτι», όπως έγινε γνωστό από το περιβάλλον του.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν έβγαλε τα γυαλιά του ούτε κατά την τελετή της υπογραφής διμερών συμφωνιών, μέσα στο προεδρικό μέγαρο, έχοντας δίπλα του τον σουλτάνο.