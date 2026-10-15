Μακρόν: Συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ έως τον Δεκέμβριο – «Από το 2027 δεν θα έχω πολιτική εντολή»

ΟΓάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκε υπέρ της επίτευξης συμφωνίας για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους διπλωμάτες στο Politico.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών κεκλεισμένων των θυρών, το βράδυ της Πέμπτης, ο Μακρόν προειδοποίησε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν διαθέτει την πολιτική εντολή να υπογράψει συμφωνία τόσο κοντά στις γαλλικές εκλογές του Απριλίου του 2027.

«Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι, από τον Ιανουάριο και μετά, δεν θα υπάρχει πολιτικό περιθώριο» για την επίτευξη συμφωνίας, ανέφερε ένας από τους διπλωμάτες.

Η παρέμβαση Μακρόν αυξάνει την πίεση προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να γεφυρώσουν τις διαφωνίες τους και να καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου.