Μακρόν σε Πεζεσκιάν: «Πρέπει να αποφευχθεί η κλιμάκωση» – Ζήτησε εκεχειρία και στο Λίβανο

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Εμανουέλ Μακρόν με τον Μασούντ Πεζεσκιάν με τον Γάλλο πρόεδρο να αποκαλύπτει ότι είπε στον Ιρανό ομόλογό του αλλά και στον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ θα πρέπει να επαναληφθούν και να αποφευχθεί η κλιμάκωση.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μακρόν λέει ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντικό η εκεχειρία να τηρείται αυστηρά από όλους και να περιλαμβάνει τον Λίβανο». Ζητά επίσης το άνευ όρων άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Πεζεσκιάν είπε στον Μακρόν ότι η Ευρώπη πρέπει να πιέσει την Ουάσινγκτον προς μια διπλωματική συμφωνία.