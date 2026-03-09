Μακρόν: Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη – Νέα επιχείρηση συνοδείας τάνκερ

Μήνυμα στήριξης ότι «όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη. Το Κυπριακό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το ότι βρισκόμαστε δίπλα στον άλλο δείχνει τη δύναμη της εταιρικής σχέσης των τριών χωρών» υπογραμμίζει από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν.

Εξέφρασε την αλληλεγγύη του επίσης στις χώρες που δέχονται επιθέσεις.

«Η στάση μας θα πρέπει να μείνει αμυντική» τονίζει ο Μακρόν και σημειώνει πως «θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφαλή ναυσιπλοΐα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιχείρηση «Ασπίδες» και προανήγγειλε νέα επιχείρηση συνοδείας τάνκερ.

«Η γαλλική παρουσία θα συνεχίσει να υπάρχει στη Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή με 8 φρεγάτες, με αμφίβιες μονάδες και το αεροπλανοφόρο μας» επισημαίνει. «Σκοπός μας να διασφαλίσουμε των Ευρωπαίων πολιτών, της ναυσιπλοΐας» ανέφερε.

«Θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο που ήταν στόχος επιθέσεων και πυραύλων. Γι’ αυτό στείλαμε το σύστημα αεράμυνας Mistral και την φρεγάτα», είπε.

«Είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στην κατάσταση που επικρατεί» σημειώνει. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική στον Λίβανο δηλώνει μεταξύ άλλων, απευθύνοντας έκκληση τόσο στη Χεζμπολάχ όσο και στο Ισραήλ για αποκλιμάκωση. «Οι προσπάθειές μας είναι συνεχείς για να επικρατήσει ειρήνη» συμπλήρωσε.

«Στα πλαίσια του G7 θα υπάρχει νέος συντονισμός για την ενέργεια» σχολιάζει μεταξύ άλλων αναφερόμενος στην εκτόξευση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πρόκειται για μια «έμπρακτη αλληλεγγύη».