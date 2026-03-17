Μακρόν: Οποιαδήποτε αποστολή στα Στενά του Ορμούζ θα απαιτούσε συντονισμό με το Ιράν

«Αυτό το συμβούλιο άμυνας έχει ως στόχο να κάνει απολογισμό όλων των ζητημάτων που αφορούν τη Μέση Ανατολή και να εξετάσει τις στρατιωτικές συνέπειες της επέμβασης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή. Η Γαλλία δεν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο, δεν συμμετέχουμε και διατηρούμε μια καθαρά αμυντική στάση», επανέλαβε σήμερα Τρίτη 17/3 ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας της χώρας στο Ελιζέ.

«Οι στόχοι μας είναι σαφείς: να προστατεύσουμε τους υπηκόους μας, καθώς και τις διπλωματικές και στρατιωτικές μας εγκαταστάσεις στην περιοχή», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος υπενθύμισε επίσης τον στόχο «να σταθούμε στο πλευρό όλων των εταίρων μας».

«Τους προσφέραμε υποστήριξη, με μια πολύ σαφή γραμμή: να περιορίσουμε στο μέγιστο τη γεωγραφική επέκταση της σύγκρουσης (…) και να διασφαλίσουμε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια στην περιοχή».

«Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει επανειλημμένα τις δυτικές χώρες να συνδράμουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο στενό του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί κεντρικό στρατηγικό ζήτημα της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η Γαλλία, ωστόσο, θα είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε «συνοδεία» πλοίων όταν η κατάσταση θα είναι «πιο ήρεμη», συνέχισε ο ένοικος του Ελιζέ.