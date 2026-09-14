Μακρόν: Νέα πρόταση της Γαλλίας για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Η γαλλική κυβέρνηση υπέβαλε μια αναθεωρημένη πρόταση για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά, αφού η προηγούμενη απαγόρευση είχε ακυρωθεί από την ανώτατη συνταγματική αρχή της χώρας, όπως δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Μετά από εντατική τεχνική εργασία, η κυβέρνηση κοινοποιεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο σχέδιο», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X.

Η κοινοποίηση αυτή αποτελεί βασικό βήμα, καθώς διασφαλίζει ότι η νομοθεσία είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Depuis le premier jour, j’ai pris un engagement : protéger nos enfants en ligne. Nous irons au bout. À la suite de la décision rendue par le Conseil constitutionnel à la mi-août sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, j’avais chargé le Premier ministre… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 14, 2026

Πηγή: AFP