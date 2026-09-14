ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν: Νέα πρόταση της Γαλλίας για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Η γαλλική κυβέρνηση υπέβαλε μια αναθεωρημένη πρόταση για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά, αφού η προηγούμενη απαγόρευση είχε ακυρωθεί από την ανώτατη συνταγματική αρχή της χώρας, όπως δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Μετά από εντατική τεχνική εργασία, η κυβέρνηση κοινοποιεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο σχέδιο», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X.

Η κοινοποίηση αυτή αποτελεί βασικό βήμα, καθώς διασφαλίζει ότι η νομοθεσία είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: AFP

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