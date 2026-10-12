Μακρόν: Καμία ένδειξη ότι η Ρωσία τηρεί την ενεργειακή εκεχειρία – Αιχμές κατά Τραμπ

Την απουσία οποιασδήποτε ένδειξης ότι η Ρωσία εφαρμόζει την ενεργειακή εκεχειρία στην Ουκρανία επισήμανε τη Δευτέρα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει διαπιστώσει σχετική συμμόρφωση από τη Μόσχα κατά το τελευταίο 48ωρο.

Η τοποθέτησή του ακολουθεί την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή, περί συμφωνίας Μόσχας και Κιέβου για τον τερματισμό των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, τίθεται «σε ισχύ άμεσα».

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επισημάνει ότι εξακολουθεί να περιμένει διευκρινίσεις αναφορικά με το περιεχόμενο και τους όρους της συμφωνίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, ο Μακρόν συνέδεσε οποιαδήποτε νέα συζήτηση για τα ενεργειακά ζητήματα με την ουσιαστική εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

«Μπορούμε να ξανανοίξουμε τη συζήτηση για την ενεργειακή κατάσταση μόνο εάν υπάρξει πραγματική εκεχειρία, την οποία θα τηρούν και οι δύο πλευρές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την εφαρμογή της συμφωνίας από τη ρωσική πλευρά.

«Πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση των ζητημάτων ενέργειας, εκτός εάν υπάρξει πραγματική κατάπαυση του πυρός και από τις δύο πλευρές… Δεν έχω διαπιστώσει, τις τελευταίες 48 ώρες, καμία ενεργειακή εκεχειρία από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε.

Παράλληλα, ο Μακρόν υπογράμμισε ότι δεν συντρέχει λόγος μεταβολής της υφιστάμενης στάσης απέναντι στη Μόσχα, καθώς, όπως υποστήριξε, οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών υποδομών και αμάχων συνεχίζονται.

Αφήνοντας αιχμές για την πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε:

«Οφείλουμε όλοι να επιδείξουμε σοβαρότητα. Σήμερα, δεν υπάρχει απολύτως κανένας ουσιαστικός λόγος να αλλάξουμε τη στάση μας. Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει τόσο αμάχους όσο και υποδομές στην Ουκρανία».