Μακρόν: Διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό μετά τα αιματηρά επεισόδια και τις μαζικές συλλήψεις στη χώρα

Διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό θα απευθύνει στις 20:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδος) της Κυριακής ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, όπως ανακοίνωσε το προεδρικό του γραφείο.

Η παρέμβαση του Γάλλου προέδρου έρχεται μετά τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στη χώρα με αφορμή την ακρίβεια και τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες. Οι ταραχές άφησαν πίσω τους έναν νεκρό διαδηλωτή, εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικούς και σχεδόν 1.800 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του Σαββάτου.

Γιατί φλέγεται ξανά η Γαλλία: Εννέα χρόνια κοινωνικής οργής από τα «Κίτρινα Γιλέκα» μέχρι σήμερα

Σε νέο κύκλο κοινωνικής αναταραχής εισήλθε η Γαλλία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, με επεισόδια στο Παρίσι, τη Λυών, τη Μασσαλία και άλλες μεγάλες πόλεις. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν κατά της ακρίβειας, της υποχρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών και της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής.

Η CGT ανακοίνωσε συμμετοχή άνω των 500.000 ανθρώπων, χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Οι αρχές ανέμεναν έως 150.000 διαδηλωτές εκτός μητροπολιτικού Παρισιού και 40.000 στην πρωτεύουσα.

Στη Λυών, όπου η αστυνομία υπολόγισε 20.000 συμμετέχοντες, σημειώθηκαν πυρκαγιές, λεηλασίες και καταστροφές, με το γραφείο τουρισμού να παραδίδεται στις φλόγες. Επεισόδια καταγράφηκαν επίσης στη Μασσαλία, τη Ρεν και την Τουλούζη, ενώ στο Παρίσι σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία και αναφέρθηκε ένας θάνατος. Πολλές συγκεντρώσεις, πάντως, πραγματοποιήθηκαν ειρηνικά.

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί απέδωσε σημαντικό μέρος των επεισοδίων σε οργανωμένες ομάδες της άκρας Αριστεράς, ενώ τα συνδικάτα υπογράμμισαν τις κοινωνικές αιτίες των κινητοποιήσεων.

Από τα σχολεία στους δρόμους

Αφετηρία του νέου κύματος αποτέλεσαν οι μαθητικές και φοιτητικές διαμαρτυρίες της 18ης Σεπτεμβρίου για ελλείψεις εκπαιδευτικών, προβληματικές υποδομές, ανεπαρκή χρηματοδότηση και δυσκολίες πρόσβασης στα πανεπιστήμια μέσω του Parcoursup.

Στις 13 Οκτωβρίου, το υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε 161.500 διαδηλωτές, έναντι 480.000 που ανακοίνωσαν οργανώσεις νεολαίας.

Σταδιακά προστέθηκαν εργατικά συνδικάτα, αγρότες και οδηγοί οχημάτων με μίσθωση, με κοινά αιτήματα για μισθούς, συντάξεις, καύσιμα και αγοραστική δύναμη.

Καθοριστική υπήρξε η κινητοποίηση μέσω κοινωνικών δικτύων. Βίντεο στο TikTok συγκέντρωσε περισσότερα από 600.000 likes, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία της Visibrain που δημοσίευσε η Le Monde, καταγράφηκαν περίπου 460.000 σχετικές αναρτήσεις από τις 27 Σεπτεμβρίου.

2017–2021: Από τα εργασιακά στα «Κίτρινα Γιλέκα»

Η κοινωνική αντιπαράθεση άρχισε το 2017, όταν οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις Μακρόν προκάλεσαν συνδικαλιστικές αντιδράσεις. Στις 21 Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς, οι αρχές μέτρησαν 132.000 διαδηλωτές.

Τον Νοέμβριο του 2018 εμφανίστηκαν τα «Κίτρινα Γιλέκα», με αφορμή τη φορολογία καυσίμων. Στην πρώτη κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 288.000 πολίτες. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και περισσότεροι από 400 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι διαμαρτυρίες επεκτάθηκαν στη φορολογική πολιτική και στην οικονομική ανισότητα, αναγκάζοντας τον Μακρόν να αποσύρει την αύξηση φόρων και να ανακοινώσει ελαφρύνσεις.

Το 2019 ακολούθησαν μεγάλες απεργίες για το συνταξιοδοτικό, με περισσότερους από 800.000 συμμετέχοντες κατά τις επίσημες καταμετρήσεις. Η πανδημία ανέστειλε τη μεταρρύθμιση.

Το 2020 ξέσπασαν διαδηλώσεις κατά του νόμου για την «καθολική ασφάλεια», ενώ το 2021 οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στα υγειονομικά πιστοποιητικά.

2022–2025: Συντάξεις, ταραχές και αγροτικά μπλόκα

Η ενεργειακή ακρίβεια του 2022 προκάλεσε νέες απεργίες. Το 2023, η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 χρόνια οδήγησε σε μαζικές κινητοποιήσεις.

Στις 7 Μαρτίου, η αστυνομία κατέγραψε 1,28 εκατομμύρια διαδηλωτές, ενώ η CGT ανακοίνωσε 3,5 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το άρθρο 49.3 για την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο και ανεστάλη το 2025.

Τον Ιούνιο του 2023, ο θάνατος του 17χρονου Ναέλ Μερζούκ από αστυνομικά πυρά πυροδότησε εκτεταμένες ταραχές.

Το 2024, αγρότες απέκλεισαν αυτοκινητοδρόμους διαμαρτυρόμενοι για το κόστος παραγωγής και τους κανονισμούς.

Το 2025 εμφανίστηκε το κίνημα «Bloquons tout», με περίπου 200.000 συμμετέχοντες, ενώ στις 18 Σεπτεμβρίου οι διαδηλώσεις κατά της λιτότητας συγκέντρωσαν πάνω από 500.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές.

Το πολιτικό διακύβευμα του 2026

Η νέα κρίση εξελίσσεται ενώ η Γαλλία αντιμετωπίζει υψηλό δημόσιο χρέος και δημοσιονομικές πιέσεις. Έκθεση της 13ης Οκτωβρίου ανέφερε ότι οι συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις αντιστοιχούν στο 32% του προϋπολογισμού Παιδείας, δηλαδή σε 28,5 δισ. ευρώ.

Με τις προεδρικές εκλογές του 2027 να πλησιάζουν και τον Μακρόν να μην μπορεί να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία, η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί διαφορετικές κοινωνικές διεκδικήσεις με περιορισμένα οικονομικά περιθώρια.

Το ερώτημα πλέον είναι εάν η σύγκλιση μαθητών, εργαζομένων και αγροτών θα αποκτήσει διάρκεια, μετατρέποντας τις σημερινές διαδηλώσεις σε νέο μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης της κυβερνητικής πολιτικής.