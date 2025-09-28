Μάκης Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής – Η αντιπολίτευση κατασκευάζει ζητήματα

Για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε στο ΕΡΤnews ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, σημειώνοντας αρχικά ότι δεν τίθεται θέμα παραγραφής της δικής του εμπλοκής στο σκάνδαλο, καθώς η Βουλή επελήφθη, έκρινε και απέρριψε την πρόταση για προκαταρκτική επιτροπής, άρα δεν υπάρχει θέμα παραγραφής.

Ο κ. Βορίδης εξήγησε ότι οι δυο πράξεις που του αποδίδουν είναι ότι ζήτησε την παραίτηση ενός υφισταμένου του και η ότι συναίνεσε στο να εφαρμοστεί μία υπουργική απόφαση, δηλαδή να εφαρμοστεί το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο ίσχυε, σημειώνοντας ότι το γεγονός ότι ζητούν να αξιολογηθούν ποινικά, οι δυο αυτές πράξεις, δείχνει τη μεγάλη αγωνία μιας αντιπολίτευσης, η οποία επειδή δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί προγραμματικά, προσπαθεί να κατασκευάσει ζητήματα.

Επιπλέον, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε συμφωνήσει πριν από οποιαδήποτε έρευνα οποιασδήποτε εισαγγελίας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων που διαχρονικά είχε. Αυτό έχει γίνει πριν και το σχέδιο δράσης, αυτό που περιλαμβάνει πολλά, όπως διαχειριστικά σχέδια βόσκησης στο ίδιο χωρικό υπόβαθρο, το λογισμικό του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ενίσχυσή του με πληροφορικάριος, έχει αρχίσει και εφαρμόζεται».

Αναφορικά με τα ονόματα που έχουν ακουστεί ότι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα οποία δεν υπάρχουν στη λίστα των 74 ατόμων της πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βορίδης ανέφερε «Έχει να κάνει με το τι έρευνας. Η εξεταστική επιτροπή δεν ερευνά τυχόν ποινικά αδικήματα μη πολιτικών, ούτε καν πολιτικών, γιατί η εξεταστική επιτροπή δεν έχει κατηγορούμενους, ούτε έχει αποδιδόμενες ποινικές πράξεις. Η Εξεταστική Επιτροπή αν τυχόν στα πλαίσια της ερευνάς της διακριβώσει την τέλεση ποινικών αδικημάτων ενεργοποιείται. Άρα λοιπόν δεν έχει αρμοδιότητα η Εξεταστική Επιτροπή να εξετάζει τυχόν ποινικά αδικήματα που έχουν τελέσει ιδιώτες. Γιατί η Βουλή δεν έχει ποινική αρμοδιότητα για τους ιδιώτες, Για τους πολίτες, για αυτό έχει αρμοδιότητα η Εισαγγελία», σημειώνοντας ότι είναι άλλη η δουλειά της Εισαγγελίας και άλλη της εξεταστικής επιτροπής.

Ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι εάν η εξεταστική επιτροπή λάμβανε υπόψη όλες τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, οι οποίες είναι 3000 σελίδες και εμπλέκουν αρκετούς ανθρώπους κατά τη γνώμη του θα άλλαζε τελείως την κατεύθυνση της εξεταστικής επιτροπής σε μια άγονη έρευνα για την οποία δεν έχει αρμοδιότητα.