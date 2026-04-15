Μακελειό στην Τουρκία: Στους εννέα οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο

Ανεβαίνει στους εννέα ο αριθμός των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στην Τουρκία .

Σε δηλώσεις του από την περιοχή του Καχραμανμαράς ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, ανέφερε πως τα θύματα είναι οκτώ μαθητές και ένας δάσκαλος. Ακόμη 13 άτομα έχουν τραυματιστεί, έξι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως μεταδίδει το CNN Turk.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούερ, «ο μαθητής της 8ης τάξης που προκάλεσε το περιστατικό είναι ένας από τους μαθητές μας και ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Υποψιαζόμαστε ότι πήρε τα όπλα του».

«Ήρθε με πέντε όπλα και επτά γεμιστήρες και μπήκε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας» ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μετέδωσε το CNN Turk.

Ο ανήλικος δράστης, σύμφωνα με τον Ουνλούερ αυτοπυροβολήθηκε. «Το αν επρόκειτο για αυτοκτονία ή αν αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της αναταραχής είναι προς το παρόν άγνωστο».