Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Μητσοτάκης

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, στις 10.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ).

Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.