Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα έξω από τη Θεσσαλονίκη στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου.

Η φωτιά που ξέσπασε στις 17:50 καίει σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης και δύο υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης.

Μήνυμα από το 112

Στις 18:02, ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.