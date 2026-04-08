Μάικλ Τζάκσον: Νέες αδημοσίευτες φωτογραφίες με ανήλικα αγόρια και καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Νέες αδημοσίευτες φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ο Μάικλ Τζάκσον αγκαλιά με τα παιδιά της οικογένειας Κάσιο, έχουν προκαλέσει σοκ και αντιδράσεις. Στις φωτογραφίες, που χρονολογούνται κυρίως από το 1996, ο 9χρονος τότε Ντόμινικ Κάσιο φαίνεται να νιώθει εξαιρετικά άβολα, ενώ βρίσκεται στην αγκαλιά του Τζάκσον.

Ο Ντόμινικ και τα αδέλφια του έχουν καταθέσει αγωγή εναντίον των εταιρειών και της περιουσίας του Τζάκσον, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση που φέρεται να ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη παιδιά. Στην αγωγή περιγράφουν τον Τζάκσον ως «κατά συρροή παιδόφιλο» και ισχυρίζονται ότι ο τραγουδιστής νάρκωσε, βίασε και κακοποίησε σεξουαλικά παιδιά, αναφέροντας ότι ορισμένα ήταν μόλις 7 ή 8 ετών.

Ο Ντόμινικ, 39 ετών σήμερα, δήλωσε ότι το να ξαναβλέπει τις φωτογραφίες εκείνες του προκαλεί έντονη συναισθηματική φόρτιση και τον κάνουν να αναβιώνει συναισθήματα φόβου, σύγχυσης, καθώς και τραυματικές εμπειρίες της παιδικής του ηλικίας.

Η οικογένεια Κάσιο γνωρίστηκε με τον Τζάκσον το 1984, όταν ο πατέρας τους διαχειριζόταν ξενοδοχείο όπου έμενε συχνά ο τραγουδιστής. Τα παιδιά επισκέπτονταν το Neverland Ranch χωρίς τους γονείς τους, και διατηρούσαν στενή σχέση με τον Τζάκσον για χρόνια.

Η οικογένεια είχε στηρίξει δημόσια τον Τζάκσον στο παρελθόν, ακόμα και μετά τον θάνατό του, δηλώνοντας ότι δεν είχε συμβεί τίποτα ανάρμοστο. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υποστηρίζει πλέον ότι είχε παραπλανηθεί και χειραγωγηθεί, ενώ η στάση της άλλαξε μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» το 2019. Σημειώνεται επίσης ότι το 2020 υπήρξε συμβιβασμός για εκατομμύρια δολάρια.

Στη νέα καταγγελία, η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής τούς έκανε «πλύση εγκεφάλου» και τους ανάγκασε να υπογράψουν παραπλανητικά συμβόλαια για να τους σιωπήσει.

Η αγωγή αναφέρει ότι η κακοποίηση συνέβη σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο και συνεχίστηκε για «εκτεταμένες περιόδους» μέχρι τον θάνατό του, το 2009. Οι δικηγόροι της περιουσίας του Τζάκσον έχουν απορρίψει τις κατηγορίες ως «απελπισμένη προσπάθεια για οικονομικό κέρδος».

Οι φωτογραφίες και οι μαρτυρίες της οικογένειας Κάσιο παρουσιάζουν, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, την εικόνα παιδιών που υπέφεραν σωματικά και ψυχολογικά, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε κοινωνικό και νομικό πλαίσιο.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της περιουσίας του Τζάκσον, Μάρτι Σίνγκερ, δήλωσε ότι για δεκαετίες τα αδέλφια Κάσσιο επέμεναν πως ο τραγουδιστής δεν έβλαψε ποτέ ούτε αυτούς, ούτε κανέναν άλλο, τονίζοντας ότι οι σημερινοί ισχυρισμοί τους αντιφάσκουν με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις τους.

Πηγή: Daily Mail