Μαγιορκίνης για ιό Δυτικού Νείλου: «Δεν είναι η χρονιά με τα περισσότερα περιστατικά» – Πού οφείλεται η έξαρση και πώς προστατευόμαστε

Αυξημένη η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφεται φέτος στην Ανατολική Αττική, με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας Γκίκα Μαγιορκίνη να εξηγεί ότι η περιοχή παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή ΕΡΤ Επικαιρότητα, για τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έως τις 12 Αυγούστου, ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι η συγκεκριμένη περίοδος είναι εκείνη κατά την οποία αναμένονται αυξημένα κρούσματα, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για τη χρονιά με τα περισσότερα περιστατικά από το 2010.

Γιατί αυξήθηκαν τα κρούσματα στην Ανατολική Αττική

Σύμφωνα με τον καθηγητή, η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με τα τελευταία τέσσερα έως πέντε χρόνια είναι η αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην Ανατολική Αττική, κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί σε τέτοιο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με βεβαιότητα γιατί ο ιός εμφανίζει τώρα μεγαλύτερη κυκλοφορία σε συγκεκριμένες περιοχές.

Για να μεταδοθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου, το κουνούπι πρέπει πρώτα να τσιμπήσει ένα μολυσμένο πτηνό. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο έχουν πτηνά όπως τα κοράκια, οι καρακάξες και οι κίσσες.

«Αν δεν υπάρχουν μολυσμένα πτηνά, είναι απίθανο να γίνει μετάδοση», εξήγησε ο κ. Μαγιορκίνης, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα κουνούπια δεν μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις.

Έτσι, περιοχές όπως τα Σπάτα και το Μαρκόπουλο εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν αυτή την περίοδο πληθυσμούς μολυσμένων πτηνών, κάτι που δεν φαίνεται να συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Η πιθανή σύνδεση με τον «Ντάνιελ»

Ο καθηγητής αναφέρθηκε και σε μια πιθανή εξήγηση για την εμφάνιση του φαινομένου στην Ανατολική Αττική.

Όπως είπε, για αρκετά χρόνια μεγάλοι πληθυσμοί των συγκεκριμένων πτηνών ήταν εγκατεστημένοι στη Θεσσαλία, την Κεντρική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Δεν αποκλείεται κάποιοι πληθυσμοί να μετακινήθηκαν νοτιότερα.

Το γεγονός ότι η αυξημένη κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική άρχισε να παρατηρείται από το 2023 και μετά, οδηγεί τον κ. Μαγιορκίνη στην υπόθεση ότι ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο και η κακοκαιρία «Ντάνιελ», η οποία έπληξε τη Θεσσαλία την ίδια περίοδο.

Πρόκειται, ωστόσο, για υπόθεση και όχι για επιβεβαιωμένη αιτία της σημερινής εικόνας.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσηση

Ιδιαίτερη προσοχή συνέστησε ο καθηγητής στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

Όπως ανέφερε, η διάμεση ηλικία των ανθρώπων που εμφανίζουν βαριά συμπτώματα είναι τα 73 έτη, ενώ οι θάνατοι που έχουν καταγραφεί αφορούν άτομα άνω των 65 ετών.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται από τον ιό δεν αντιλαμβάνονται καν ότι έχουν προσβληθεί. Περίπου ένας στους 150 εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με εγκεφαλίτιδα.

Για τις μεγαλύτερες ηλικίες, ο κ. Μαγιορκίνης συνέστησε αυξημένη προστασία από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, με τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο δέρμα και στον χώρο, καθώς και με σίτες.

Εφόσον είναι απαραίτητη η παραμονή σε περιοχή με πολλά κουνούπια, συνέστησε επίσης μακρυμάνικα ρούχα και μακριά παντελόνια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από μπαλκόνια, κήπους και άλλους χώρους, καθώς αποτελούν σημεία στα οποία μπορούν να αναπαραχθούν τα κουνούπια.

Τα συμπτώματα που πρέπει να μας οδηγήσουν στο νοσοκομείο

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης επισήμανε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα που θα πρέπει να κινητοποιήσουν άμεσα έναν ασθενή.

Τα σοβαρά περιστατικά μπορεί να εμφανίσουν υψηλό πυρετό και πονοκέφαλο, αλλά και συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, όπως λήθαργο, υπνηλία, σύγχυση, σπασμούς, δυσκαμψία του αυχένα, ακόμη και παράλυση.

«Είναι συμπτώματα μιας έντονης βαριάς κατάστασης, η οποία αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο στο νοσοκομείο», τόνισε.

Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων, ο ασθενής θα πρέπει να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Τι ισχύει για τη γρίπη μετά τις διακοπές

Ο καθηγητής αναφέρθηκε και στα περιστατικά ανθρώπων που επιστρέφουν από διακοπές και εμφανίζουν συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη.

Όπως εξήγησε, αυτή δεν είναι περίοδος κατά την οποία αναμένεται εκτεταμένη κυκλοφορία της γρίπης στο βόρειο ημισφαίριο. Ωστόσο, η αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση από χώρες του νότιου ημισφαιρίου, όπως η Αυστραλία και χώρες της Νότιας Αμερικής, μπορεί να οδηγήσει σε σποραδικά περιστατικά.

Η στενή επαφή και ο συγχρωτισμός με ταξιδιώτες που ενδέχεται να έχουν γρίπη μπορούν να ευνοήσουν τη μετάδοση, χωρίς όμως να αναμένεται αυτή την περίοδο ευρύτερη εξάπλωση του ιού.

Ο κ. Μαγιορκίνης συνέστησε, ειδικά στους νέους που συχνάζουν σε χώρους με έντονο συγχρωτισμό, όπως μπαρ και κλαμπ, να αποφεύγουν τις πολύ στενές επαφές εφόσον εμφανίσουν υψηλό πυρετό και να παραμένουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μακριά από τέτοιες δραστηριότητες.