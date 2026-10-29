Μαχμούντ Αμπάς από Κύπρο: Ελπίζουμε στην επανεκκίνηση συνομιλιών με τη νέα κυβέρνηση του Ισραήλ

Την ελπίδα ότι η εκλογή νέας ισραηλινής κυβέρνησης θα επιτρέψει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών εξέφρασε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς από την Λευκωσία όπου είχε συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Εδώ και πολλά χρόνια, τείνουμε το χέρι στην ισραηλινή πλευρά για να επιτύχουμε ειρήνη μαζί της, ώστε το Ισραήλ και η Παλαιστίνη να μπορούν να ζουν με ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη», δήλωσε ο Αμπάς κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Ελπίζουμε ότι, αμέσως μετά τον σχηματισμό μιας νέας ισραηλινής κυβέρνησης, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε διάλογο από κοινού», πρόσθεσε.