Μάχη στην Θεσσαλονίκη για ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη την ερχόμενη Δευτέρα

Σε μετωπική σύγκρουση το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με φόντο τον Λευκό Πύργο. Και αυτό γιατί την ερχόμενη Δευτέρα τα δύο κόμματα θα μετρήσουν δυνάμεις και εντυπώσεις. Τι εννοούμε; Πως και οι δύο θα πραγματοποιήσουν σχεδόν ταυτόχρονες εκδηλώσεις και είναι σίγουρο πως θα μετρηθούν άτομα για να δουν ποια είχε περισσότερο κόσμο.

Συγκεκριμένα την Δευτέρα στον Εύοσμο και στο καφέ ” ΠΙΤΖΙ” (20.00), θα είναι ο Γραμματέας του πολιτικού συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Αυτή θα είναι η πρώτη παρουσία στην Θεσσαλονίκη.

Στις 19.00 στην αίθουσα “Αιμίλιος Ριάδης” της ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί ανοιχτή εκδήλωση διαλόγου με θέμα ” Τι ζητά η κεντρική Μακεδονία από τις προοδευτικές δυνάμεις”. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν μία έρευνα κοινής γνώμης αλλά και οι νέες συμμετοχές στην επιτροπή διεύρυνσης από την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.

Μάλιστα χαιρετισμό θα απευθύνουν ο γραμματέας ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης. Όσο για το σύνηθες ερώτημα ποιος είχε προγραμματίσει πρώτος την δική του εκδήλωση και ποιος ήρθε δεύτερος, πήραμε την κοινή απάντηση: ” Οι άλλοι μας αντέγραψαν”…

ΣΤ.ΑΛ.