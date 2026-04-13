Μαχαίρωσαν υπάλληλο περιπτέρου στα Εξάρχεια για να τον ληστέψουν – Στο χειρουργείο με ακατάσχετη αιμορραγία το θύμα

Σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρωμα στον μηρό έχει μεταφερθεί ένας 50χρονος υπάλληλος περιπτέρου στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου εισήχθη κατευθείαν στο χειρουργείο εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας που αντιμετώπιζε.

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην συμβολή της Λ. Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους, στα Εξάρχεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασε από το περίπτερο που εργαζόταν ο άτυχος άντρας και άρπαξε κάτι με σκοπό να το κλέψει.

Ο υπάλληλος βγήκε έξω και προσπάθησε να τον πιάσει και να τον σταματήσει, με αποτέλεσμα ο δράστης να γυρίσει και να τον μαχαιρώσει στον μηρό, τραυματίζοντάς τον σοβαρά, ενώ αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή. Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν πρώτοι στο σημείο προχώρησαν στην περίδεση του τραύματος με τουρνικέ εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας του θύματος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Στην περιοχή γίνονται εκτεταμένες αναζητήσεις από την Αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη, δίχως μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, ενώ από την Ασφάλεια αναμένεται να συγκεντρωθούν βιντεοληπτικά υλικά από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.