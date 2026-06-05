Μα γιατί το κάνει αυτό; 5 φορές που απορούμε με τη συμπεριφορά του σκύλου μας

Πόσες φορές δεν έχουμε πει «μα τι έκανε τώρα» και κοιτάμε απορημένοι τον σκύλο μας. Άλλες φορές έχουμε και λίγο τρόμο, λίγη αγωνία, για το τι θα επακολουθήσει μετά.

Όσοι έχουμε υιοθετήσει ένα κατοικίδιο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κάθε του κίνηση. Συχνά δίνουμε μια εξήγηση που φαίνεται πιο λογική στα ανθρώπινα δεδομένα. Άλλες φορές έχουμε δίκιο, άλλες κάνουμε λάθος, ειδικά αν δεν έχουμε μεγάλη πείρα με τα ζώα. Επιπλέον, κάθε ζώο είναι διαφορετικό και οι αντιδράσεις τους μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές αιτίες.

Ας δούμε 5 συμπεριφορές του σκύλου μας που μας προκαλούν απορία αλλά και τι μπορεί να σημαίνουν.

1. Μυρίζει τα οπίσθια ενός άλλου σκύλου

Οι σκύλοι έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένη την αίσθηση της όσφρησης. Όταν μυρίζουν έναν άλλο τετράποδο φίλο που συνάντησαν και συγκεκριμένα στα οπίσθιά του, μπορεί αυτό να συμβαίνει απλώς επειδή αντιλαμβάνονται τις οσμές που αναδύει το σώμα του. Αυτός είναι ένας τρόπος για να συλλέξουν πληροφορίες για την υγεία και την κατάσταση του ζώου. Αποτελεί, επομένως, μία μορφή «εξερεύνησης» και επικοινωνίας που κάνουν τα σκυλάκια για να κατανοήσουν καλύτερα τα άλλα ζώα που συναντούν.

Είναι επίσης και ένας τρόπος για να προσπαθήσει ο σκύλος να συνδεθεί και να ξεκινήσει μια επικοινωνία με τον άλλο σκύλο. Πρόκειται για μια φυσιολογική συμπεριφορά στον κόσμο των σκύλων, κάτι που έκανε πρώτη φορά η μητέρα τους και έχει γραφτεί στο DNA τους. Όταν μυρίζει ο σκύλος έναν άλλο σκύλο, απελευθερώνονται ορμόνες, οι ενδορφίνες, οι οποίες τους βοηθούν να αισθάνονται πιο ήρεμοι.

2. Κυνηγάει την ουρά του

Το κυνήγι της ουράς είναι μια συμπεριφορά που οι σκύλοι εκδηλώνουν συνήθως από πλήξη ή χαρά. Μπορεί, επίσης, να οφείλεται σε προσπάθεια απομάκρυνσης κάτι που τους ενοχλεί, όπως ψύλλοι, τσιμπούρια ή δερματικά προβλήματα. Αν η συμπεριφορά αυτή γίνεται συχνά και είναι επίμονη, μπορεί να υποδεικνύει ψυχαναγκαστική διαταραχή ή άγχος, και ίσως χρειαστεί παρέμβαση ειδικού.

3. Ξύνει επιφάνειες

Το ξύσιμο του πατώματος είναι μια αρχέγονη συμπεριφορά που συνδέεται με το ένστικτο του σκύλου, ο οποίος προσπαθεί να προετοιμάσει το μέρος όπου θα ξεκουραστεί. Στη φύση, οι πρόγονοί του έσκαβαν για να φτιάξουν μία άνετη και ασφαλή θέση για να κοιμηθούν. Αυτό το ένστικτο παραμένει ως συνήθεια ακόμη και στους σύγχρονους σκύλους, οι οποίοι πολλές φορές θα ξύσουν το κρεβάτι, το πάτωμα, το μαξιλάρι, όπου είναι να ξαπλώσουν, μέχρι να νιώσουν άνετα για να απολαύσουν έναν υπνάκο.

Ακόμη, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνήθεια αυτή να αποτελεί ένδειξη ότι δεν έχει εκτονώσει την ενέργειά του. Οι τετράποδοι φίλοι μας έχουν ανάγκη να βγαίνουν βόλτα μέσα στην ημέρα για να εκτονώσουν την ενέργειά τους. Άσχετα από τι ώρα βγήκατε τελευταία φορά, αν δείτε ότι ο σκύλος σας είναι αγχωμένος, μια μικρή βόλτα ίσως τον χαλαρώσει.

Αν παρόλ’ αυτά συνεχίζει να ξύνει έντονα, θα πρέπει να τσεκάρουμε τα πατουσάκια και τα νύχια του καθώς μπορεί να έχει πατήσει κάτι που το ενοχλεί και να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να το απομακρύνει. Για κάποια σκυλιά, το ξύσιμο είναι ο μόνος τρόπος για να λιμάρουν τα νύχια τους στην περίπτωση που έχουν μακρύνει και τα ενοχλούν. Τέλος, μπορεί απλώς να θέλει να τραβήξει την προσοχή μας.

4. Τινάζει ή πάει πίσω τα αυτιά του

Αυτό μπορεί να είναι σημάδι ενόχλησης από κάποιον ήχο, ή απλά να προσπαθεί να απομακρύνει κάτι από τα αυτάκια του, όπως νερό, βρωμιά ή ένα ζουζούνι. Ωστόσο, εάν η συμπεριφορά αυτή είναι συχνή, μπορεί να υποδεικνύει προβλήματα στα αυτιά, όπως μολύνσεις, ωτίτιδα κ.α., και επομένως είναι καλό να βρούμε με τον κτηνίατρο την αιτία.

Αν τώρα το σκυλάκι πάει προς τα πίσω τα αυτάκια του, αυτό μπορεί να συμβαίνει από φόβο, από άγχος ή επειδή προσπαθεί κάτι να αφουγκραστεί. Στην περίπτωση που πρόκειται για φόβο μπορεί, επίσης, να έχει την ουρά στα σκέλια, να είναι λαχανιασμένο, να χασμουριέται και να αποφεύγει την οπτική επαφή μαζί σας προσπαθώντας κάπου να κρυφτεί. Ακόμη, μερικές φορές τα σκυλάκια βάζουν τα αυτιά τους πίσω, όταν είναι νευρικά ή ανήσυχα, και στην περίπτωση αυτή αυτό συνοδεύεται και από άλλες ενδείξεις της γλώσσας του σώματος, όπως έντονο γλείψιμο, λαχάνιασμα ή γενικευμένη ένταση στο σώμα. Τέλος, τα αρσενικά σκυλάκια πάνε τα αυτιά τους προς τα πίσω, όταν φλερτάρουν ένα θηλυκό, καθώς αυτή είναι μία από τις πολλές μορφές έκφρασης με την οποία δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για το άλλο.

5. Κλαίει μετά το φαγητό

Λογικό είναι να μας παραξενέψει αυτή η συμπεριφορά. Το κλάμα μετά το φαγητό μπορεί να φαίνεται ανησυχητικό, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια έκφραση ευγνωμοσύνης ή ικανοποίησης. Μερικά σκυλάκια κλαίνε από ενθουσιασμό ή γιατί απολαμβάνουν το φαγητό τους τόσο πολύ, που θέλουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.

Αν, ωστόσο, το κλάμα συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα, όπως εμετό ή έντονη ανησυχία, θα πρέπει να ελέγξουμε μήπως αντιμετωπίζει πρόβλημα δυσπεψίας. Ένα τηλεφώνημα στον κτηνίατρο θα μας λύσει κάθε απορία.

Οι περίεργες συμπεριφορές των πιστών μας φίλων μπορεί να μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό ή έστω απλά απορημένους, έχουν όμως συγκεκριμένες αιτίες. Όσο πιο σωστά και σύντομα τις κατανοήσουμε και ερμηνεύσουμε, τόσο καλύτερα θα επικοινωνούμε μαζί τους.