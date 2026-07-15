Μ. Βορίδης: Παράδειγμα κοινοβουλευτικής συζητήσεως οι εργασίες της επιτροπής Αναθεώρησης του

Κόμματα και βουλευτές για τον υποδειγματικό χαρακτήρα της συζήτησης, ευχαρίστησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος Μάκης Βορίδης, λίγο προτού κηρύξει τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής.

«Η συζήτηση υπήρξε υποδειγματική και αποτελεί παράδειγμα κοινοβουλευτικής συζητήσεως και αντιπαραθέσεως. Οι περισσότερες τοποθετήσεις, για να μην πω όλες, ανέδειξαν διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις, είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι «η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έχει ισχυρό ιδεολογικό αποτύπωμα και ταυτότητα, όπως και οι τοποθετήσεις που ακούστηκαν είχαν ισχυρό ιδεολογικό, πολιτικό και νομικό αποτύπωμα».

Τα μέλη της επιτροπής συνέβαλαν σε μια συζήτηση η οποία είχε σημεία αιχμής, είπε ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος σε αυτά τα «σημεία αιχμής» συμπεριέλαβε τα άρθρα 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το άρθρο 24 για το περιβάλλον και πως πρέπει να διατυπωθεί, σε σχέση με συγκεκριμένες προσεγγίσεις του ΣτΕ, το ζήτημα του διάχυτου ελέγχου συνταγματικότητας, τα θέματα της διεύρυνσης της προστασίας της περιουσίας του άρθρου 17, τα ζητήματα της δημοσιονομικής πειθαρχίας που προτείνεται να μπουν στο Σύνταγμα, το θέμα της συνταγματικής κατοχύρωσης της αξιολόγησης στο δημόσιο.

«Είναι μεγάλα και κεντρικά ζητήματα και διακυβεύματα και είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σε αυτά», είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Επισήμανε δε ότι δόθηκε η δυνατότητα να γίνει συζήτηση, με άνεση χρόνου.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία στην περίοδο αυτή. Ήταν μια γόνιμη συζήτηση και είμαι βέβαιος ότι οι εκθέσεις σας θα αποτελέσουν ένα σημείο προβληματισμού περαιτέρω προς την ολομέλεια. Θα συζητήσουμε και τρεις μέρες στην ολομέλεια, για να πάμε πράγματι στα τέλη Αυγούστου να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και θεωρώ ότι έγινε μια υποδειγματική διαδικασία», είπε ο Μάκης Βορίδης.

O πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ευχαρίστησε το διακομματικό προεδρείο, την Αντιπρόεδρο Ευαγγελία Λιακούλη και τον Γραμματέα Θεόφιλο Ξανθόπουλο, για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαρίστησε τα μέλη της επιτροπής, για τις απόψεις και τις προτάσεις που κατέθεσαν, αλλά και για τη συμβολή τους στο καλό κλίμα που υπήρξε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, «πράγμα που δεν είναι το σύνηθες για το κοινοβουλευτικό περιβάλλον και δη για την εποχή».

«Εδώ επικράτησαν ευτυχώς άλλοι τόνοι. Εγώ να εκφράσω μια ευχή, νομίζω ότι αν οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις προχωρούσαν σε αυτό το κλίμα θα ήταν πολύ πιο παραγωγικές», είπε ο Μάκης Βορίδης και ευχαρίστησε θερμά και τη Διεύθυνση των Ειδικών Επιτροπών της Βουλής, για τη διοικητική υποστήριξη και όλη τη δουλειά που προσέφερε και που συνέβαλε τα μέγιστα στην άρτια οργανωτικά, διεξαγωγή αυτής της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, όσο και τη Διεύθυνση Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής, για την ορθή και ταχεία τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων.

Τα κόμματα

Το προεδρείο, το προσωπικό που συμπαραστάθηκε «ακάματα» και τους βουλευτές όλων των κομμάτων, σε αυτό τον «ποιοτικό και υψηλού επιπέδου διάλογο που έγινε», επί της προτάσεως αναθεώρησης, ευχαρίστησε και ο γενικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής επανέλαβε την πρόταση του κόμματος του, τα αναθεωρητέα άρθρα, και εκ του συντάγματος με αναθεώρηση του άρθρου 110, να ψηφίζονται με αυξημένη πλειοψηφία, στην δεύτερη, την αναθεωρητική Βουλή. «Εμείς θέλουμε οι υπερπλειοψηφίες να επιτυγχάνονται στην δεύτερη Βουλή», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής εξηγώντας γιατί το κόμμα του, σε αυτή τη Βουλή, δεν θα ψηφίσει «ναι» σε καμία διάταξη, παρά μόνο «όχι» και «παρών». Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι η ψηφοφορία στην ολομέλεια πρέπει να έχει αντικείμενο την κάθε παράγραφο ξεχωριστά σε κάθε άρθρο που προτείνει η Νέα Δημοκρατία προς αναθεώρηση και όχι μόνο γενικά το άρθρο.

«Εκεί που η Νέα Δημοκρατία δεν λέει, στην πρότασή της, ποια παράγραφο προτείνει προς αναθεώρηση, το εκλαμβάνω ότι θέλει να έχει την ευχέρεια να παρέμβει στο σύνολο του άρθρου», σχολίασε ο Μάκης Βορίδης.

«Το Σύνταγμα ζητάει να προσδιορίζονται οι διατάξεις. ‘Αρα μην ανοίγουμε συζητήσεις υπερβολικά ευρείες, όταν δεν πρέπει να ανοίξουν διότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Έτσι λέει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός», επέμεινε ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής είπε ότι με βάση τις τοποθετήσεις των βουλευτών του κόμματος του, σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής και για κάθε ένα θέμα ξεχωριστά και ενόψει της επικείμενης κατάθεσης της έκθεσης του ΚΚΕ, επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, καταψηφίζει όλες τις προτεινόμενες διατάξεις.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε ότι συνολική παρουσίαση του κόμματος θα αποτυπωθεί στην έκθεσή του και δηλώνει «όχι» σε όλες τις αναθεωρητέες διατάξεις.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας είπε ότι το κόμμα του έχει ολοκληρωμένη πρόταση για τα υπό αναθεώρηση άρθρα και για άλλες διατάξεις του συντάγματος που έθεσε, κατά τη διάρκεια του διαλόγου. «Διαφωνούμε κάθετα με αυτά που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, είμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση, έχουμε αναπτύξει τις προτάσεις μας και δηλώνουμε ‘όχι’ σε όλα τα άρθρα», είπε ο κ. Χήτας.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Γεώργιος Ρούντας είπε ότι το κόμμα του δηλώνει «όχι» σε όλες τις αναθεωρητέες διατάξεις. Σημείωσε, όμως, ότι «πραγματικά μια ευπρεπέστατη διαδικασία», αυτή στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.