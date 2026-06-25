Μ. Βορίδης: Η αντιπολίτευση θέλει να εμποδίσει συνταγματική αναθεώρηση στην κατεύθυνση που θέλει ο λαός

Την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης ανέδειξε η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, με τον πρόεδρό της, Μάκη Βορίδη, να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να εμποδίσει μια αναθεώρηση “στην κατεύθυνση που θέλει ο λαός”.

Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος έχει ήδη ολοκληρώσει περίπου το ένα τρίτο της συζήτησης επί της ύλης, με αρκετούς βουλευτές της αντιπολίτευσης να έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν προτίθενται να δώσουν “λευκή επιταγή” στην κυβέρνηση, ακόμη και σε διατάξεις όπου αναγνωρίζουν την ανάγκη αλλαγών.

Απαντώντας στις τοποθετήσεις αυτές, ο Μάκης Βορίδης σημείωσε ότι η διαφωνία της αντιπολίτευσης δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά –όπως υποστήριξε– τον φόβο για την κρίση των πολιτών.

“Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού. Δεν είναι ότι δεν μας εμπιστεύεστε. Φυσικά και δεν μας εμπιστεύεστε, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής πρόσθεσε ότι η άρνηση ψήφισης προτάσεων στη Συνταγματική Αναθεώρηση δεν οφείλεται απλώς στη διαφωνία με την κυβερνητική πλειοψηφία, σημειώνοντας πως “καλά κάνετε και δεν συμφωνείτε με την κυβέρνηση”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα είναι ότι η αντιπολίτευση θεωρεί πως οι απόψεις της αποτελούν μειοψηφική θέση και πως θα κριθούν στις εκλογές.

“Πιστεύετε ότι οι απόψεις σας είναι μειοψηφικές, ότι όταν τις θέσετε στις εκλογές, ο λαός δεν θα σας επιλέξει”, είπε ο κ. Βορίδης, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να δημιουργήσει εμπόδια στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

“Θέλετε να δημιουργήσετε με τη στάση σας ένα πρόσκομμα στο να γίνει μια συνταγματική αναθεώρηση, στην κατεύθυνση που θέλει ο λαός”, ανέφερε.