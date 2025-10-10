Μ. Βορίδης για Βάρρα: Θα πω στην εξεταστική γιατί απολύθηκε – Υπέπεσε σε σοβαρό ατόπημα

«Ο κ. Βάρρας έκανε ένα πολύ σημαντικό ατόπημα», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης. «Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των πραγμάτων», πρόσθεσε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Όταν κληθώ στην εξεταστική θα πω γιατί απολύθηκε ο κ. Βάρρας», συνέχισε ο πρώην υπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Στον διαγωνισμό που σηκώθηκε επί υπουργείας μου συμμετείχαν δύο εταιρείες, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό», πρόσθεσε. «Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες», απάντησε στην ερώτηση για το τι ακριβώς τον κατηγορεί ο κ. Βάρρας.

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι «υπήρχαν αντιδράσεις από την Νeuropublic, της εταιρείας που υποτίθεται ότι εκπροσωπώ εγώ». «H παραίτηση Βάρρα έγινε το 2020 και ο κ. Βάρρας καταγγέλει το 2024», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, υποστήριξε ότι ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης ζήτησε την εκπαραθύρωσή του, προκειμένου οι ανομίες να συνεχιστούν.

Για την απουσία Σαμαρά από την εκδήλωση Στυλιανίδη

«Δεν μπορώ να σχολιάσω την επιλογή Σαμαρά για τον λόγο που δεν παρεβρέθηκε στην εκδήλωση», ανέφερε.

Για πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι είναι υπέρ της μεγαλύτερης δυνατης συναίνεσης. «’Οσοι περισσότεροι στηρίζουν τις πολιτικές της κυβέρνησης τόσο το καλύτερο», είπε.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κόσμος που θα ακολουθήσει τον κ. Σαμαρά αν ιδρύσει νέο κόμμα, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ότι δεν νομίζει οτι η δεξιά ατζέντα της κυβέρνησης αφήνει χώρο.

Για την πιθανή επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι πρόκειται απλά για μία ανακατανομή στο εσωτερικό της αριστεράς.