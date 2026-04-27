Μ. Βορίδης για Κοβέσι: Αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ως πολιτικό καταλύτη και όχι ως εισαγγελέα

Ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης σχολίασε τις τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, επισημαίνοντας ότι «αρχίζει και κάνει πολιτικές τοποθετήσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Βορίδης, τόνισε ότι αυτό αποκαλύπτει κάτι για την κ. Κοβέσι και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον ρόλο της «ως πολιτικό καταλύτη και όχι ως έναν Εισαγγελέα. Υπό το πρόσχημα και με αφορμή την αντιμετώπιση της διαφθοράς, γίνονται πολιτικές τοποθετήσεις» και πρόσθεσε: «Νομική συζήτηση δεν άκουσα, παρά μόνο πολιτικές τοποθετήσεις. Θέλω νομικά λοιπόν ένας να μου εξηγήσει πώς η διαβίβαση ενός αιτήματος πολίτη είναι αξιόποινη πράξη».

«Εγώ μετά από εδώ έχω συναντήσεις στο γραφείο μου με πολίτες της Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι θα μου θέσουν ζητήματα που τους απασχολούν. Αν έρθει η κ. Κοβέσι και μου πει ότι αυτό δεν είναι ορθολογικό, ο ορθολογισμός είναι κάτι ξέρετε που κάποιες στιγμές είναι εξαιρετικά ανεπιεικής. Δεν έχουν όλοι οι πολίτες την ίδια ανάγκη και την ίδια ικανότητα να υπομένουν τις καθυστερήσεις. Σε ορισμένους μάλιστα έχει βαρύτατη συνέπεια η καθυστέρηση».

Και κατέληξε λέγοντας: «Θεωρώ απολύτως απαράδεκτο να μου λέει κάποιος ότι έχω ηθική αυτουργία, δηλαδή με πειθώ και φορτικότητα κατέπεισα κάποιο Όργανο της Διοίκησης να κάνει παράνομη πράξη επειδή του διαβίβασα κάποιο αίτημα ενός πολίτη».