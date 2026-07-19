Μ. Τόσκας: Το μεγαλύτερο brain drain είναι η απώλεια της ελπίδας

Του Μίλτου Τόσκα – Μέλος εθνικού συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ.

Κάθε φορά που συζητάμε για το brain drain, οι αριθμοί κυριαρχούν. Πόσοι νέοι επιστήμονες έφυγαν, πόσοι εργάζονται πλέον σε πανεπιστήμια, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις του εξωτερικού. Πόσο κόστισε στη χώρα η εκπαίδευσή τους και πόσο ανθρώπινο κεφάλαιο χάθηκε. Όλα αυτά είναι σωστά, δεν περιγράφουν όμως ολόκληρη την πραγματικότητα.

Το μεγαλύτερο brain drain δε ξεκινά στο αεροδρόμιο, αλλά πολύ νωρίτερα τη στιγμή που ένας νέος άνθρωπος παύει να πιστεύει ότι μπορεί να χτίσει τη ζωή του στην Ελλάδα. Εκεί σηματοδοτείται η απώλεια της ελπίδας.

Ως φαρμακοποιός, ερευνητής στη Φαρμακευτική Τεχνολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άνθρωπος που επέλεξε να συνεχίσει να εργάζεται και να προσφέρει στην Ελλάδα γνωρίζω από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές να μετατρέψεις τη γνώση σε δημιουργία μέσα στη χώρα σου. Αντιλαμβάνομαι επίσης πόσο εύκολη είναι η επιλογή του εξωτερικού για έναν νέο επιστήμονα όταν εκεί βρίσκει καλύτερες συνθήκες εργασίας, αξιοκρατία, χρηματοδότηση της έρευνας και μεγαλύτερη προοπτική.

Δεν μπορούμε να κατηγορούμε αυτούς που έφυγαν. Το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να φύγουν. Για χρόνια αντιμετωπίσαμε το brain drain σχεδόν αποκλειστικά ως μεταναστευτικό φαινόμενο. Στην πραγματικότητα είναι πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύμπτωμα. Αποτελεί την απόδειξη ότι η Ελλάδα δυσκολεύεται ακόμη να μετατρέψει τη γνώση σε παραγωγή, την καινοτομία σε ανάπτυξη και το ταλέντο σε ευκαιρία, γι’ αυτό η απάντηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε ευχολόγια περί επιστροφής των νέων. Απαιτείται να αλλάξουμε το ίδιο το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει επιλέξει να τοποθετήσει στο επίκεντρο της πολιτικής της την παραγωγική ανασυγκρότηση, την έρευνα και την καινοτομία. Δεν είναι τυχαία η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας. Είναι μία συνειδητή επιλογή που αναγνωρίζει ότι η γνώση δεν αποτελεί συμπλήρωμα της οικονομίας, αλλά τη βάση της.

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρωταγωνίστρια στην οικονομία της γνώσης, στη φαρμακευτική έρευνα, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην αγροτεχνολογία, στη βιοτεχνολογία. Εκεί βρίσκεται η πραγματική μας δύναμη. Αυτό όμως προϋποθέτει μια διαφορετική αντίληψη για τον ρόλο του κράτους.

Ένα κράτος που επενδύει στην έρευνα, που συνδέει τα πανεπιστήμια με την παραγωγή, που στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις, που δίνει χώρο στους νέους επιστήμονες να δημιουργήσουν και συνολικά λειτουργεί με αξιοκρατία, διαφάνεια και σταθερούς κανόνες.

Το brain drain όμως δεν αφορά μόνο όσους έφυγαν. Υπάρχει και μια άλλη μορφή, λιγότερο ορατή αλλά εξίσου επικίνδυνη. Αφορά τους νέους που έμειναν και συμβιβάστηκαν. Με έναν τρόπο σταμάτησαν να ονειρεύονται, να πιστεύουν πια ότι μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους κι εργάζονται σε πεδία κάτω από τις δυνατότητές τους, επειδή δεν βλέπουν προοπτική. Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη απώλεια για μια κοινωνία.

Το πραγματικό στοίχημα της επόμενης δεκαετίας δεν είναι μόνο να επιστρέψουν όσοι έφυγαν. Πρέπει ταυτόχρονα να μη φύγουν εκείνοι που σήμερα σκέφτονται να φύγουν. Αυτό σημαίνει στην πράξη αξιοπρεπείς μισθοί, προσιτή κατοικία, δημόσια παιδεία και υγεία υψηλού επιπέδου, ισχυρή έρευνα, παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ένα κράτος που ακούει αντί να επιβάλλει, μία πολιτική που εμπνέει αντί να διαχειρίζεται.

Ο νέος πατριωτισμός δεν είναι να ζητάμε από τους νέους να μείνουν από υποχρέωση, αλλά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να θέλουν να μείνουν από επιλογή. Η Ελλάδα έχει έλλειμμα εμπιστοσύνης ότι το ταλέντο μπορεί να ανθίσει εδώ κι αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό διακύβευμα της εποχής μας.

Η χώρα δε θα αλλάξει όταν απλώς μειωθούν οι δείκτες μετανάστευσης, αλλά όταν οι νέοι της θα αρχίσουν ξανά να σχεδιάζουν το μέλλον τους χωρίς να κοιτούν τις αγγελίες εργασίας του εξωτερικού. Το μεγαλύτερο brain drain δεν είναι η αναχώρηση των ανθρώπων, αλλά η αναχώρηση της ελπίδας κι η μεγαλύτερη ευθύνη της πολιτικής είναι να τη φέρει πίσω και γι΄αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά.