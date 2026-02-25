Μ. Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ βρίσκεται στην καλύτερη φάση που έχει υπάρξει ποτέ

Στην ενίσχυση του προσωπικού, τη μείωση των χρόνων αναμονής και στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΣΥ αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τα πρόσφατα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφερόμενος στην ένταση που σημειώθηκε κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Κρατικό Νίκαιας, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «τα νοσοκομεία είναι χώροι ιεροί, χώροι αγωνίας, ελπίδας και θεραπείας» και υπογράμμισε ότι δεν προσφέρονται για συγκρούσεις και αποκλεισμούς.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν θεσμικοί τρόποι διαλόγου, σημειώνοντας πως αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως τους πολίτες είναι «να λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να βρίσκεται εκεί όταν το χρειάζονται».

Ενίσχυση προσωπικού και παρεμβάσεις στο Νοσοκομείο Νίκαιας

Παρουσιάζοντας στοιχεία για το Νοσοκομείο Νίκαιας, έκανε λόγο για σημαντική ενίσχυση του προσωπικού τα τελευταία χρόνια: 65 επιπλέον μόνιμοι γιατροί, 37 ειδικευόμενοι, 155 περισσότεροι νοσηλευτές και 133 άτομα λοιπό προσωπικό. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανακαίνισης, όπως η αναβάθμιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, η ανακαίνιση του πρώτο ορόφου και η δημιουργία νέων χειρουργείων που θα αντικαταστήσουν παλαιότερες υποδομές.

«Το μεγαλύτερο προσωπικό από το 2009»

Σε συνολικό επίπεδο, ο υφυπουργός Υγείας υποστήριξε ότι το ΕΣΥ «βρίσκεται στην καλύτερη φάση που έχει υπάρξει ποτέ», επισημαίνοντας ότι καταγράφεται το μεγαλύτερο προσωπικό από το 2009.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα: ανακαίνιση 156 Κέντρων Υγείας, αναβάθμιση 80 Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, νέα κτιριακά συγκροτήματα σε μεγάλα νοσοκομεία και κατασκευή τριών νέων νοσοκομείων, μεταξύ των οποίων και το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Διπλασιασμός ραντεβού και νέες ψηφιακές δυνατότητες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη βελτίωση της πρόσβασης στα ραντεβού. Όπως ανέφερε, τα ραντεβού στα νοσοκομεία αυξήθηκαν από περίπου 4 εκατομμύρια σε 8 εκατομμύρια, ενώ από 340.000 μηνιαίες κρατήσεις έχουν φτάσει τις 550.000.

Σε ειδικότητες όπου η αναμονή ξεπερνούσε τους δύο μήνες, πλέον – όπως είπε – τα ραντεβού κλείνονται μέσα σε μία εβδομάδα, μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1566, της σχετικής εφαρμογής ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στις 4,5 ώρες ο μέσος χρόνος αναμονής στα Επείγοντα

Σημαντική μείωση καταγράφεται και στον χρόνο αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Από τις 9 ώρες που ήταν ο μέσος όρος πριν από έναν χρόνο, έχει περιοριστεί στις 4,5 ώρες. Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι τα βαριά και επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται άμεσα, ενώ ο μέσος χρόνος αφορά περιστατικά μέτριας βαρύτητας που απαιτούν διαδοχικές εξετάσεις από διαφορετικές ειδικότητες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο, μέσω εφαρμογής στο κινητό, τον χρόνο αναμονής ανά νοσοκομείο, ώστε να επιλέγουν πού θα απευθυνθούν σε περίπτωση μη σοβαρού περιστατικού.

Κατ’ οίκον διανομή ακριβών φαρμάκων

Αναφερόμενος στα ακριβά φάρμακα για ογκολογικούς και βαρέως πάσχοντες ασθενείς, σημείωσε ότι πλέον διανέμονται κατ’ οίκον, ενώ δίνεται και η δυνατότητα παραλαβής από φαρμακείο της επιλογής του ασθενούς, βάζοντας τέλος –όπως είπε– στις πολύωρες αναμονές έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι το επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε όλα τα νοσοκομεία να διασυνδεθούν και να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εξετάσεις και ιατρικά δεδομένα που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες δομές.

«Οι πολίτες θα μας κρίνουν από το αποτέλεσμα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας στον χώρο της Υγείας.